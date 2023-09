Spijkerbroeken trends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Het is bijna niet meer in te denken hoe het voelde om je in van die strakke elastische jeans te wurmen. Soms zelfs moest je op bed gaan liggen om ze dicht te ritsen. Die tijden liggen ver achter ons. Skinny fit spijkerbroeken zijn uit het modebeeld verdwenen. Ook de spijkerbroeken trends voor herfst winter 2023 2024 staan in het teken van wijde, baggy modellen.

Baggy spijkerbroeken

Spijkerbroeken trends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

We doen een greep uit de streetstyle looks van de Copenhagen Fashion Week van afgelopen juli. Het modepubliek en de influencers gunden ons alvast een voorproefje van de modetrends voor het nieuwe seizoen. Focus op de spijkerbroeken en je moet het wel met ons eens zijn dat dé trend baggy is én blijft. Dat geldt trouwens niet alleen voor spijkerbroeken maar voor alle broeken.

Lage taille

Spijkerbroeken trends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Een nieuwigheid is de terugkeer van de lage taille. De afgelopen jaren hebben we vooral spijkerbroeken met middelhoge tailles gedragen zoals die uit de jaren ’80. Met de comeback van de jaren ’90 gaan de tailles weer zakken. Zoals je ziet, mag zelfs je onderbroek er weer bovenuit komen. Dit hebben we in tijden niet gezien!

Details en denim blauw

Spijkerbroek met opgerolde pijpen en cowboy boots. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Zoals altijd zijn de spijkerbroeken trends rijk aan details. Tijdens de Copenhagen Fashion Weeks zagen we jeans met opgestikte zakken (voor een stoere cargo look), met omgeslagen broekspijpen, met vintage scheuren. De meest geliefde kleur is en blijft – je raadt het al – blauw! Al die zoete kleurtjes van een paar jaar geleden zijn van toneel verdwenen. Zwart en wit doen nog wel mee.

Puddle jeans

Een andere trend spijkerbroeken trend voor herfst winter 2023 2024 die we nog niet veel hebben zien dragen, is puddle jeans, een spijkerbroek die net wat smaller maar wel heel lang is gesneden zodat de broekspijpen zich rond je enkels ophopen. Klik hier om er meer over te lezen.

Double denim

Wat draag je op je spijkerbroek? Met double denim zit je nog altijd goed. Combineer je spijkerbroek met een spijkerjack of spijkerblouse. Ook de combi met een fris wit T-shirt en een streepjesblouse is cool. Denk verder ook bomber jacks.

Bekijk de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week maar eens en laat je inspireren.

