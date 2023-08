Ben jij al bekend met de mode voor nieuwe seizoen? We signaleren je vier broekentrends voor winter 2023 om in de gaten te houden.

4x Broekentrends voor winter 2023. Photo courtesy of Fendi

Voor je het weet, zitten we alweer volop in het nieuwe seizoen. Ben jij al bekend met de nieuwe mode? Wij signaleren je vier broekentrends voor winter 2023 om nu al vast mee aan de slag te gaan.

Wijde broeken zijn keepers

Eerst even een algemene trend: de broeken blijven wijd, oversized. Dit is al een jaren zo en dat geldt ook voor de broekentrends voor winter 2023. Ook de tailles blijven hoog maar er is een tendens naar lagere tailles.

Brede ceintuurs

Klassieke broek met brede ceintuur. Photo courtesy of Max Mara

Een grote nieuwigheid is de brede ceintuur. Met zo’n ceintuur in je taille krijgt je wijde broek (ook die van vorige seizoen) een instant boost.

4x Broekentrends voor winter 2023 om in de gaten te houden

Maar dan nu de vier broekentrends voor winter 2023 om in de gaten te houden (of om direct mee te gaan stylen).

#1 Klassieke wijde broeken

4x Broekentrends voor winter 2023. Photo courtesy of Fendi

Klassiek, klassieker, klassiekst, is het motto voor herfst winter 2023 2024. De quiet luxury trend – sorry dat we steeds in herhaling vallen – blijft een stempel op de mode drukken. Geklede wijde broeken in gedekte kleuren – zwart, grijs, wit – zijn toppers.

#2 Broek met plooirok

Broek met plooirok. Photo courtesy of Fendi

Een subtrend die we je signaleren, en die we vooral bij Fendi tegenkwamen, is de rok over een broek. Vooral plooirokken zijn populair.

#3 Leren broeken

Leren broek van Alberta Ferretti. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Een broekentrend die op repeat gaat, is de leren broek. Net zoals de klassieke en geklede broeken draag je stoere leren broeken (nepleer mag ook) met een grote ceintuur. Je kunt zo’n broek combineren met een lange jas maar ook met een pittige, korte en volumineuze teddy of (nep)bontjas. Total black looks mogen weer volop!

#4 Puddle pants

Puddle pants. Photo courtesy of Diesel

Een nieuwigheid voor herfst winter 2023 2024 zijn de puddle pants: broeken die zo lang zijn dat ze zich rond je enkels ophopen als een plas water. Deze modellen kom je ook bij de spijkerbroeken tegen. Combineer ze met boots met (half)hoge hakken voor extra lange benen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

