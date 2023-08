Zo zien de rokkentrends en roklengtes voor herfst 2023 eruit

De rokkentrends en roklengtes voor herfst 2023. Photos courtesy of Tod’s, Max Mara, Diesel, N21, Prada

De rokkentrends en roklengtes voor herfst 2023 laten een ongelooflijk levendig en afwisselend beeld zien. De trends vliegen alle kanten op. Ik zie dat ook in mijn eigen koopgedrag terug. Ik moest bijna lachen om mezelf toen ik na een middagje wild shoppen thuiskwam met een minirok én een enkellange rok met split (allebei zwart by the way). Tegenstrijdiger kan het niet! Dit beeld zien we ook in de modecollecties. Zo showde Max Mara bijvoorbeeld zowel minirokken als maxirokken.

Doorzichtige halflange rok bij Sportmax. Photo courtesy of Sportmax

En daarmee heb je meteen de rokkentrends en roklengtes voor het nieuwe seizoen in een notendop. Alles mag, alles kan. De rok is terug in beeld en komt in alle gedaantes en lengtes voor. We zetten een aantal trends voor je op een rijtje.

Zo zien de rokkentrends en roklengtes voor herfst 2023

Zilverkleurige minirok van MSGM. Photo courtesy of MSGM

Minirokken: het meest populaire model voor het komende seizoen is een heel licht A-lijntje of recht, dit in tegenstelling tot de superkleine plooirokjes (think Miu Miu) van de afgelopen seizoenen. Je mag ‘m nog steeds met over knee laarzen dragen maar voor een up-to-date look draag je het korte rokje met een puntige pump met kitten heel. Niet erg handig voor de herfst en winter, dat zijn we met je eens.

Kokerrokken: een klassieker die we weer volop gaan dragen is de kokerrok. Deze komt uit de koker (om het woord nog maar eens te gebruiken) van de quiet luxury trend. De pencil skirt is ideaal voor een übervrouwelijke look, chic en helemaal dress code proof.

Lange rok van Ferragamo. Photo courtesy of Ferragamo

Maxi rokken met split: houd je er niet van om je benen te showen, dan is de maxi rok jouw ding. Ook hier zien we weer allerlei modellen maar een topper is de rechte rok met megasplit aan de zijkant of achterkant. Superchic! Draag er zwarte boots of platte pumps met puntige neuzen onder.

Tot op of net over de knie: een middenlengte die we lange tijd niet hebben gezien is de rok tot net boven of net onder de knie. Deze lengte laat zich gemakkelijk met dragen met hoge laarzen.

Plooirok bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Kuitlange rokken: recht, A-lijn of plooirok, ook de kuitlange rokken zijn in het nieuwe seizoen van de partij. Mooi met een paar vrouwelijke laarzen eronder.

Cirkelrokken: fans van een vrouwelijke retro rok (misschien hebben we deze trend te danken aan de zogenaamde trad-wives die momenteel stof doen opwaaien) kunnen hun hart ophalen aan de cirkelrok die knipoogt naar de jaren ’50 en ’60. Ook hier zien we weer verschillende roklengtes: van net over de knie tot op de enkel.

Lage taille rokken: de lage taille wint in de modetrends voor herfst winter 2023 2024 langzaam maar zeker weer terrein en dat zien we ook terug in de rokkentrends. Rokken met lage tailles maken een comeback!

Zilver: als er één metallic is waar we de komende winter in gaan schitteren, dan is het zilver. Zilverkleurige rokken zijn hot!

Gedekte kleuren: je hebt het vast al gemerkt, de modekleuren voor herfst winter 2023 zijn ingetogen en effen. We gaan ons hullen in zwart, grijs, wit, donkerblauw.

Creatieve materialen: opvallend is niet alleen de grote variatie in de roklengtes maar ook de materialen waarin ze komen. Spijkerrokken doen nog steeds mee, maar daarnaast zien we eigenlijk van alles. Rokken in mesh, in netmaterialen, satijn, in klassieke materialen, maar ook in (nep)bont en leer natuurlijk.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. Zie jij je nieuwe modelook voor de herfst al voor je?

