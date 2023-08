Bril? Dit zijn de grootste brillentrends voor 2023

Brillentrends voor 2023

Brillen zijn net zoals mode, haar en make-up aan trends onderhevig. De brillentrends worden beïnvloed door allerlei dingen als de modes op de catwalks en in de social media, maar bijvoorbeeld ook door films en muziekvideo’s. Er is dan ook altijd heel wat gaande in de brillentrends. We lichten de grootste brillentrends voor 2023 uit.

Dit zijn de grootste brillentrends voor 2023

Eén van de belangrijkste tendensen voor 2023 is quiet luxury, de terugkeer van klassiekers. Het draait hier om alles wat ingetogen, minimalistisch, chic en draagbaar is. Deze algemene trend drukt ook zijn stempel op de brillentrends. De statement bril mag nog steeds maar er is zeer zeker een terugkeer naar elegante, duur uitziende monturen. Deze mood kom je tegenwoordig in veel brillencollecties tegen, bijvoorbeeld in de Hans Anders brillen.

Transparante monturen

Eén van de trends die heel goed in het plaatje van de quiet luxury trends past, is: doorzichtige monturen. De transparante bril is terug maar dan wel net met een vleugje kleur. Beige, zand, zachtroze, ijswit. Er is vast een tint die bij jouw huidskleur en haarkleur past.

Klassieke retro modellen

Met de quiet luxury trend maken, we zeiden het al, klassieke modellen een sterke comeback. Denk hierbij aan verfijnde monturen in elegante kleuren als tortoise, aardetinten of zwart. Deze brillen geven je die intrigerende, intellectuele look die het in artistieke omgevingen zo goed doet maar die ook perfect past bij een kantoor dress code. De combinatie met een casual outfit is bovendien onweerstaanbaar cool.

Monturen met vrolijke prints en kleurtjes

Heb je liever een uitgesproken montuur denk dan eens aan een vrolijke print. Oranje, rode of misschien wel roze monturen (bekijk het leven door een roze bril!) met bloemige of retro fantasieën zijn hot. Voor de zomer zijn er verder ook kleuren die aanhaken bij zon en strand, think coole waterkleuren en zinderend zandtinten.

Statement brillen

Als het op statement brillen aankomt, kun je denken aan extra dikke monturen of een uitgesproken vormgeving in jaren ’70 stijl. Je kunt ook experimenteren met opvallende kleuren of opmerkelijke details. Deze brillen zijn voor de echte waaghalzen.

Verschillende vormen

Ook voor de vormen geldt dat klassiek de hoofdtrend is. Niet al te grote brillen met elegante, ingetogen vormen domineren dit jaar de brillentrends, met het Wayfarer montuur aan kop. Het zijn tijdloze monturen waar je nooit genoeg van zult krijgen. Daarnaast gaan we ook meer opvallende vormen zien, zoals ronde brillen (perfect voor elke gezichtsvorm), cat-eye brillen voor een spannende jaren ’50 en ’60 look à la Marylin Monroe of Brigitte Bardot en overdreven dikke monturen voor een dramatisch touch.

Dit montuur past bij jouw gezichtsvorm

Bij het kiezen van je montuur kijk je vooral naar je gezichtsvorm. We geven je een paar vuistregels mee.