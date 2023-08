Waarom de pixie cut in de kapseltrends voor herfst 2023 populair is. Influencer Melanie Kieback met trendy pixie cut. Foto Charlotte Mesman

Kort haar maakt een topmoment door. De pixie cut is enorm gewild. Celebs als Emma Watson en Julia Garner laten zien hoe ongelooflijk cool dit klassieke korte kapsel kan zijn.

Dit is waarom de pixie cut in de kapseltrends voor herfst 2023 zo populair is

#1 De pixie cut is geschikt voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Het is met name een top look voor vijftigplussers omdat de uitstraling stoer en jong is maar ook omdat je met deze korte coupe korte metten maakt met dode haarpunten en dun haar.

#2 De pixie cut is tijdloos en past bij elke gezichtsvorm en haar textuur, juist omdat je er zoveel kanten mee opkunt. Je kunt spelen met de verschillende haarlengtes. Je kunt kiezen voor een langere bovenkant voor een vrouwelijke look, of juist voor een kort kruintje zodat je haar ondeugend opspringt. Je kunt kiezen voor een lange lok of zelfs een pony. Het haar in je nek mag kort zijn maar ook iets langer. Ook de haarlengte rond de oren is een aandachtspunt. Het hangt helemaal van jouw persoonlijkheid af waar je voor gaat.

#3 Over persoonlijkheid gesproken. Deze korte coupe leent zich als geen ander voor zelfexpressie. Het kan zelfs bevrijdend werken om de schaar in je haar te zetten en eens voor een pittige, korte look te gaan. Met zo’n spannende en gepersonaliseerde hair cut ga je zelfverzekerd door het leven. Wist jij trouwens dat zo’n korte coupe in de jaren ’20 populair werd als symbool van onafhankelijkheid?

#4 Een pixie cut laat zich op verschillende manieren stylen. Je kunt het mooi en volumineus föhnen maar je kunt het haar ook plat om je hoofd stylen met een wet look gel of een matte mud. Je kunt ook alleen de zijkanten glad stylen of spelen met de voorste lokken die je nu eens in je gezicht en dan weer eens uit je gezicht draagt. Ook speldjes en haarbanden doen het goed in deze korte coupe.

#5 De pixie cut is gemakkelijk in het onderhoud en relatief goedkoop. Het is een wash-and-go kapsel waarmee je bad hair days achter je laat.

Tip: kom je van lang haar dan kan een pixie cut een hele stap zijn. Kappers adviseren in dit geval om je haar in stappen kort te laten knippen. Zo kun je beginnen met een clavicut en bij elk kappersbezoek iets korter gaan.

Welke pixie cut past bij jouw gezichtsvorm?

Ovale gezichtsvorm : lucky you! Jij kunt nagenoeg elk type pixie cut hebben. Experimenteer met verschillende snitten en stijlen. Denk ook aan een volle pony of een out of bed style.

: lucky you! Jij kunt nagenoeg elk type pixie cut hebben. Experimenteer met verschillende snitten en stijlen. Denk ook aan een volle pony of een out of bed style. Ronde gezichtsvorm: kies een pixiesnit te kiezen met wat volume bovenop zodat je gezicht smaller lijkt. Ga voor een lange en gelaagde bovenlengte die je naar achteren kunt kammen of over je voorhoofd kunt dragen om je gezicht minder vol te laten lijken.

kies een pixiesnit te kiezen met wat volume bovenop zodat je gezicht smaller lijkt. Ga voor een lange en gelaagde bovenlengte die je naar achteren kunt kammen of over je voorhoofd kunt dragen om je gezicht minder vol te laten lijken. Hoekige gezichtsvorm : een hoekige kaaklijn verzacht je met een pixie cut met een piekerige pony, korte laagjes en zachte bewegingen.

: een hoekige kaaklijn verzacht je met een pixie cut met een piekerige pony, korte laagjes en zachte bewegingen. Hartvormige gezichtsvorm : topzware snitten zijn een goede keuze voor hartvormige gezichten. Laagjes kunnen helpen je gezichtsvorm te verzachten.

: topzware snitten zijn een goede keuze voor hartvormige gezichten. Laagjes kunnen helpen je gezichtsvorm te verzachten. Lange gezichtsvorm: ga voor een pixie met wat meer volume aan de zijkanten om je gezicht minder lang te laten lijken.

