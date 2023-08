Hotte haartrends voor herfst 2023: barbiecore en mermaid hair

Barbiecore à la Margot Robbie

We hebben allemaal de zomer in ons hoofd (die laat op zich wachten!) maar dat betekent niet dat je niet alvast met de haartrends voor herfst 2023 mag experimenteren. We hebben drie haarstijlen voor je waar je nu al de show mee steelt.

Barbiecore

Haartrends voor de herfst. Barbiecore. Foto ADVERSUS

Op nummer één met stip staat de Barbiecore haarstijl die overigens al een tijdje trending is maar die met het uitkomen van de film Barbie pas echt voet aan de grond begint te krijgen. De retro haarstijlen van Margot Robbie uit de Barbie-film, maar ook die van Billie Eilish in de video ‘What Was I Made For?’ zijn superhot. Naar verwachting zullen we ze nog wel een tijdje gaan zien.

Haartrends voor de herfst. Barbiecore. Foto ADVERSUS

Eén van de populairste Barbiekapsels is de hoge paardenstaart compleet met zwierige krullen en mooie slag bij het voorhoofd. Dit kapsel is geïnspireerd door de haarstijlen uit de jaren ’50 en ’60. Het geheim is om je hoge paardenstaart zo glad en netjes mogelijk te stylen. Draai een flinke haarlok om het elastiekje zodat de staart wat verder van je hoofd afstaat.

Barbiecore. Foto ADVERSUS

Je mag natuurlijk variëren op het thema. Haaraccessoires als brede haarbanden – in het zwart maar ook in het roze – doen het goed bij dit kapsel. Experimenteer ook met grote strikken. Ook die gaan we in de haartrends voor herfst 2023 weer terugzien.

Mermaid hair

Haartrends voor de herfst. Mermaid hair. Foto ADVERSUS

Een andere haarstijl die al een tijdje meedoet en die tot de verbeelding spreekt, is mermaid hair: superlang haar met vrij kleine krulletjes en met een lichte wet look. Alsof je zo uit de golven opduikt. Dit is vooral een trend voor liefhebbers van lang haar. De look doet heel zomers aan maar mag beslist ook buiten het warme seizoen gedragen worden.

Ballerina knot

Haartrends voor de herfst. Ballerina knot. Foto ADVERSUS

Tot slot signaleren we je de ballerina knot die een topper onder de influencers blijft. Hiermee kan het gewoon niet misgaan. De ballerina knot is überchic, klassiek en zit altijd goed, ook bij code rood en windkracht 10 :-) De influencers zweren bij een middenscheiding maar de zijscheiding komt terug. Je kunt ook je haar zonder scheiding naar achteren brengen. Als je het maar ultranetjes doet. Gebruik een fijne kam en een haarproduct en leg je haar strak om je hoofd. De knot kan een ineengedraaide paardenstaart zijn maar ook een vlecht.

