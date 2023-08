De haartrends voor herfst 2023: zit jouw nieuwe kapsel hierbij?

De haartrends voor herfst 2023. Backstage bij Elisabetta Franchi. Foto Charlotte Mesman

Weet jij al hoe jouw kapsel voor het nieuwe seizoen eruit gaat zien? Wij helpen je uitzoeken met een greep uit de coolste haartrends voor herfst 2023. Of je nu voor een kort kapsel, een bob of lang haar gaat, de haartrends voor herfst 2023 komen met verrassende ideeën. Bekijk de kapselfoto’s die we backstage bij de modeweken maakten maar eens. Doe haarinspiratie op en maak na de zomer een flitsende start met een nieuwe coupe of haarstijl.

De haartrends voor herfst 2023

#1 Pixie cut met lange bovenkant

Kort kapsel met lange bovenlengte. Foto Charlotte Mesman

Deze pixie cut is hip en vrouwelijk dankzij de lange bovenkant. Je kunt het haar op verschillende manieren stylen. Je kunt het haar over je voorhoofd laten vallen, het strak naar achteren stylen of het opzij dragen zoals op deze foto. Deze korte haarlengte leent zich perfect voor een statement kleur want kort haar heeft minder te lijden van haarverf.

#2 Kort kapsel met zijscheiding

Kort kapsel met zijscheiding backstage bij Anteprima. Foto Charlotte Mesman

Deze net-niet-korte haarcoupe is vlot en heel geschikt voor iedereen die een pixie cut net iets teveel van het goede vindt. Het haar is in lange lagen geknipt. Het is supercool met een middenscheiding en het haar achter je oren. Maar het is net zo leuk met een zijscheiding en een soort lok in je gezicht.

#3 Kort bob kapsel met pony

Kort bob kapsel met pony backstage bij Elisabetta Franchi. Foto Charlotte Mesman

Ben je een waaghals en houd je wel van een statement look ga dan voor een kort grafisch bob kapsel met een pony. Deze statement kapsels komen terug! Als je dan toch bezig bent, ga dan ook voor een statement haarkleur.

#4 Italian bob met waves

Italian bob backstage bij Elisabetta Franchi. Foto Charlotte Mesman

Voor een natuurlijke en softe look, laten de haartrends voor herfst 2023 een softe Italian bob zien. Draag dit kapsel met een natuurlijke middenscheiding en een lichte beweging.

#5 Steil bob kapsel met middenscheiding

Steil bob kapsel met middenscheiding backstage bij Elisabetta Franchi. Foto Charlotte Mesman

De kaaklange bob domineert de haartrends voor herfst 2023. Dit kapsel kan iedereen hebben. Je kunt het supersteil maken met de steiltang maar je mag ook voor je eigen natuurlijke textuur kiezen.

#6 Lang haar met zijscheiding

Lang haar met zijscheiding backstage bij Genny. Foto Charlotte Mesman

Lang haar blijft een trend en natuurlijk draag je het niet alleen maar los. Voor herfst 2023 gaan we een terugkeer van de zijscheiding zien. Experimenteer met deze haarstijl!

#7 Maxi haar met messy waves

Out of bed hair backstage bij Anteprima. Foto Charlotte Mesman

Maxi haar met ultralange lokken zal nooit uit de mode raken. Ook in herfst 2023 horen lange lokken erbij. Je kunt ze mooi glad stylen maar je mag ook voor een bed head gaan.

#8 Barbie hair

Barbie haar backstage bij Genny. Foto Charlotte Mesman

Kappershoofden en mooi geföhnde coupes zien we steeds vaker weer opduiken in de haartrends en dat geldt ook voor herfst 2023. De barbiecore trend heeft een steentje bijgedragen :-)

#9 Wet look kapsels

Wet look kapsel backstage bij Sara Wong. Foto Charlotte Mesman

Een haarstijl die ons al seizoenen lang achtervolgt en dat blijft doen, is de wet look. Haal de gel er maar weer bij en wees er gul mee. Wet looks zijn hotter dan ooit!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe haarcoupe of haarstijl!

