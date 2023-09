3x Stoere enkellaarsjes voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Max Mara

Op de catwalks voor herfst winter 2023 2024 wemelde het van de laarzen. De laarzentrends voor winter 2023 2024 laten een heel afwisselend beeld zien. Van lieslaarzen tot hoge laarzen, van laarzen met overtrek (chaps) tot laarzen met ongewoon brede schacht. Maar laten we vooral de enkellaarsjes voor winter 2023 2024 niet vergeten.

Enkellaarsjes voor winter 2023 2024

Eigenlijk kom je met enkellaarsjes altijd goed weg. Je draagt ze in de zomer onder shorts of een minirok en in de herfst en winter kunnen ze nagenoeg overal onder. Eén van de bekendste (en populairste) enkellaarzen is en blijft de korte veterlaars van Dr. Martens maar het is zeker niet het enige model dat we gaan dragen.

Zo gaan we deze winter weer volop aan de Chelsea boots, van die enkellaarsjes met elastieken zijkanten die je gemakkelijk aan- en uitdoet. Ze doen al een paar jaar (weer) volop mee en ook dit seizoen gaan we ze weer veel zien.

3x Stoere enkellaarsjes voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Max Mara

Natuurlijk zijn er altijd weer varianten op het thema zoals de laarsjes van Max Mara bijvoorbeeld. Die hebben geen elastische zijkanten maar een overslag die je dicht gespt. Gespen zijn hier de nieuwigheid. Die gaan we deze winter veel op schoenen en laarzen zien.

3x Stoere enkellaarsjes voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Tod’s

Ook de korte boots van Tod’s komen met een gesp. Ze zijn lager dan die van Max Mara maar hebben dezelfde minimalistische uitstraling. Beide laarzen hebben een ronde neus en een stoere, dikke zool.

Naast de Chelsea boot gaan we ook weer volop lage veterlaarsjes zien. We noemden de Dr. Martens boots al. Maar het mag ook een beetje anders. Zo kwam Dior bijvoorbeeld met wat hogere veterlaarzen die de kuit bedekken. Ook deze laarzen hebben een vrij stoer voorkomen, een ronde neus en zijn plat waardoor je er gemakkelijk mee door het leven stapt.

3x Stoere enkellaarsjes voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Dior

Hoe draag je de enkellaarsjes voor winter 2023 2024

Of je nu voor Chelsea boots of enkellaarsjes gaat, stoere korte boots laten zich gemakkelijk combineren. Je draagt ze onder een supervrouwelijke rok (een kokerrok, een lange rok met split), onder een spijkerbroek, een wijde broek of – we zeiden het al – een minirok of –jurkje (al dan niet met een lange jas daarover).

In de vroege herfst draag je ze met blote benen. Als je het leuk vindt, kun je er mooie kniekousen in dragen die boven de rand van je boots uitpiepen, zoals bij Max Mara. Verderop in de herfst en winter als het te koud voor blote benen is, draag je ze met dekkende pantykousen. Voor een up-to-date look kies je ze in dezelfde kleur als je boots. Hierdoor lijken je benen bovendien langer, iets wat altijd mooi meegenomen is.

Bekijk de catwalk looks maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook voor winter 2023 2024.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS