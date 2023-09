Deze retro kapsels voor winter 2023 2024 wil iedereen wel

Kapseltrends herfst winter 2023 2024. Retro kapsels met een moderne twist. Foto courtesy of N21

De kapsels voor winter 2023 2024 zijn modern en eenvoudig. Als je de catwalk foto’s erbij pakt, dan zien we alle haarlengtes – lang, halflang en kort haar – en simpele haarstijlen. De middenscheiding domineert nog steeds maar de zijscheiding maakt een comeback.

De verschillen in de kapsels zijn minimaal. Soms is het haar strak naar achteren gebracht, soms wat losser zoals bij Max Mara. Soms is het haar bijeengebonden met een enkele haarlok als detail in het gezicht. Ook wordt er gespeeld met de texturen. Mat, glanzend of wet look (nog steeds een topper).

Daarom valt het des te meer op als je eens wat anders ziet. Zoals op de catwalk van het Italiaanse modehuis N21. De hair stylisten backstage bij N21 hadden de modellen retro kapsels aangemeten die zo schattig zijn dat we ze wel met je moeten delen. Om zelf mee aan de slag te gaan.

Diepe zijscheiding

De basis voor deze kapsels is een diepe zijscheiding voor alle haarlengtes. De lange kant was daarbij deels over het voorhoofd en gezicht gedrapeerd. Bij sommige modellen was nog maar één oog zichtbaar. Dat gold vooral voor de modellen met lang haar.

Retro kapsels met bouffant

Een ander element – en dat maakt deze kapsels zo retro – is de bouffant: het haar achterop het hoofd is getoupeerd. Dit geeft deze kapsels die heerlijke jaren ’60 / ’70 twist mee die we zo goed kennen van Brigitte Bardot. Dit effect bereik je door je haar te touperen. Zelfs de pixie cut laten zo’n hoge kruin zien. Het is echt leuk om hier eens mee te experimenteren.

Naar buiten geföhnde krullen

Kapseltrends herfst winter 2023 2024. Foto courtesy of N21

Een ander retro element zijn de naar buiten geföhnde of gekrulde haarpunten die we in de halflange kapsels tegenkomen. Ook dit is een haartrend die voor winter 2023 2024 in opmars is. Heb je een bob kapsel dan is het het proberen waard.

Gewild warrige textuur

Verder is het haar niet glad geföhnd maar zit er een nonchalante slag in waardoor de kapsels beweeglijk en modern ogen. Je kunt dit effect bereiken door wat haarproduct – bijvoorbeeld een salt spray – in je haar te kneden.

Parelketting over je haar

Kapseltrends herfst winter 2023 2024. Retro kapsels met een moderne twist. Foto courtesy of N21

Een laatste detail wat wij ontzettend leuk vinden, is de dubbele parelketting die over het lange, losse haar wordt gedragen. Hierdoor bolt je haar leuk op, alsof je een soort lange bob (lob) hebt. Ook dit is iets om in gedachten te houden. Om de show mee te stelen op een feestje :-)

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

