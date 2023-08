Laarzen trends herfst winter 2023 2024. Streetstyle mode. Foto Charlotte Mesman

Als er één laars is die deze zomer de show steelt, dan is het de cowboy boot. In het Nederlandse straatbeeld wemelt het op dit moment van de cowboy laarzen. Ze zijn hot, hot, hot. Maar er is meer onder de zon. We lopen je even door de laarzen trends voor winter 2023 2024 heen. Allereerst goed nieuws: je mag rekenen op een heleboel keepers. Verder goed om te weten: de neuzen blijven over het algemeen vrij puntig.

Soklaarzen

Soklaarsjes met hak. Streetstyle mode

Laarzen die we blijven zien en dragen, zijn de soklaarzen. Hoog tot over de knie of tot net over de enkel en graag met een mooie hoge hak. Deze laarsjes blijven charmeren.

Afzaklaarzen

Hoge afzaklaarzen. Foto Charlotte Mesman

Een laarzen trend die het komende seizoen weer helemaal goed oplaaien, is de afzaklaars. Dit zijn laarzen met een wijde schacht, in zacht leer of suède, die om je benen lubberen. De meest uitvergrote versie van afzaklaarzen is te vinden bij Y/Project. Iedere fashionista zal de inmiddels legendarische ruches denim boots van dit avantgardistische modehuis kennen: dijhoog, ruig, volumineus met de woeste rimpels van een Shar-Pei hond.

Hoge laarzen

Hoge laarzen onder een minirok. Foto Charlotte Mesman

Hoge laarzen doen het in herfst winter 2023 2024 ook enorm. Je kunt hier aan allerlei stijlen denken. Hoge laarzen tot net onder je knie of juist erover, met een platte of hoge hak, met een wijde of smalle schacht, met borduursels of in glad leer. Voor ieder wat wils.

Dijhoge laarzen

Hoge laarzen met blokhak en puntige neus. Foto Charlotte Mesman

We noemden de dijhoge laars al even maar hij (zij?) verdient een apart kopje. Superhoge laarzen tot aan je dijen of hoger, ook wel cuissardes genoemd, zijn blijvertjes. Deze laarzen doen het natuurlijk fantastisch onder een korte rok of jurk (of wintershorts), maar zijn ook heel mooi onder een rok, jurk of jas met hoge split. Het is een stijl die niet voor iedereen is weggelegd. Je moet in ieder geval niet bang zijn om de aandacht te trekken.

Laarzen met chaps

Een andere, vrije nieuwe laarzen trend die deze winter gaat doorzetten, is laarzen met een overtrek, ook wel fold over laarzen genoemd, of laarzen met chaps. Deze laarzen knipogen naar de paardrijsport maar zijn ook geïnspireerd door cowboyboots. Of is het misschien de opvolger van de laarzen met huisgemaakte denim overtrekken Elsa à la Hosk van een paar seizoenen geleden? Hoe het ook zij, laarzen met overtrek kunnen heel stoer zijn maar ook een heel klassieke uitstraling hebben.

Combat laarzen

Fans van combat boots kunnen hun hart ophalen. Ook hier gaan we ons weer mee uitleven. Klassieke enkelhoge combat boot met veters zijn een evergreen die je look een pittige uitstraling meegeven. Voor een uitgesproken militaire mood kun je ook voor hoge zwarte laarzen met dikke rupszolen kiezen.

Chelsea boots

Heb je nog van die halfhoge semi-combat boots met elastiek aan weerszijden staan? Trek ze gerust weer aan want ook de chelsea boot, natuurlijk weer in allerlei varianten, doet deze winter mee. Superfijn want deze laars die net zoals de combat boot meestal een ronde neus heeft, laat zich heel gemakkelijk dragen (en combineren).

Metallics

Goudkleurige laarzen. Foto Charlotte Mesman

Net zoals we in de modecollecties voor herfst winter 2023 2024 een grote comeback van metallics zien, zo kleuren ook de laarzen zilver en goud. Het mag fonkelen aan je voeten.

Cowboy laarzen

Hekkensluiter is de cowboy boot die we al noemden. Yes, girls, ook die blijven we dragen!

