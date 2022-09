Deze nieuwe denim trends spotten wij in de street style mode 2023 bij Diesel. Foto Charlotte Mesman

De nieuwe denim trends in de street style mode 2023 zijn waanzinnig cool. Je houdt het niet voor mogelijk wat wij niet allemaal gezien hebben bij de modeshow van Diesel. Niet alleen op de catwalk maar ook daarbuiten. Juist daarbuiten! Het modepubliek had letterlijk alles aan spijkergoed uit de kast getrokken.

Diesel opent de catwalk show voor het grote publiek

Eerst iets over het modepubliek bij de modeshow van Diesel. Dat bestond nu eens niet uit een exclusieve groep modevakmensen. Diesel had van tevoren het grote publiek de kans gegeven zich online te registreren op een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ basis.

Deze nieuwe denim trends spotten wij in de street style mode 2023 bij Diesel. Foto Charlotte Mesman

Zo kwam het dat honderden, misschien wel duizend fashion addicts op woensdag 21 september 2022 naar de showlocatie van Diesel in Milaan trokken. Daar vormden ze lange rijen voor de openingspoorten en hadden wij alle tijd om hun creatieve denim looks – want nagenoeg iedereen droeg spijkergoed – te bekijken en fotograferen.

De nieuwe denim trends in de street style mode 2023 bij Diesel

Deze nieuwe denim trends spotten wij in de street style mode 2023 bij Diesel. Foto Charlotte Mesman

De denim looks in street style mode bij Diesel waren allemaal stuk voor stuk creatief en origineel. Veel fashionista’s hadden zelf van een oude spijkerbroek denim overtrekken voor hun laarzen gemaakt, een trend die door topmodel Elsa Hosk werd gezet. Het wemelde verder van een bepaalde lange, dunne jurk met denim print van een groot warenhuis. Die jurk kwam steeds terug. Wie de nieuwe modecollecties een beetje kent, zal weten over welke jurk we het hebben :-)

Deze nieuwe denim trends spotten wij in de street style mode 2023 bij Diesel. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend is de total denim look. Veel fashionista’s hadden zich van top tot teen in het denim gekleed. Populair waren ook lange denim jurken en jassen. En verder zagen we kledingstukken die ‘uit de context’ werden gedragen. Broeken werden topjes, riemen werden beha’s, spijkerbroeken werden open geknoopt gedragen, spijkerjacks waren scheef dichtgeknoopt.

De grootste denim trends voor 2023 op een rijtje

We zetten de grootste denim trends die we spotten even voor je op een rijtje:

Deze nieuwe denim trends spotten wij in de street style mode 2023 bij Diesel. Foto Charlotte Mesman

Total denim looks

DIY denim laarzen à la Elsa Hosk

Creatieve denim vondsten

Stoere riemen

Denim patchwork

Scheef dicht geknoopte kledingstukken

Bekijk de street style foto’s maar eens. We komen snel met nog meer beelden bij je terug.

Klik hier voor de street style mode voor de heren