De 7 fasen na het einde van een liefdesrelatie

Het einde van een liefdesrelatie is één van de meest dramatische gebeurtenissen die je in je leven kunnen overkomen. In de literatuur wordt deze gebeurtenis wel gelijkgesteld met het verlies (door overlijden) van een geliefd persoon. Het verwerkingsproces na het einde van een liefdesrelatie is te vergelijken met een rouwproces. En het erge is dat je er meerdere malen in je leven mee te maken kunt krijgen.

Wetenschappers en psychologen die zich over het fenomeen buigen en zich over gebroken harten ontfermen (je hebt er geen idee van hoeveel mensen na het einde van een relatie psychologische hulp nodig hebben om weer enigszins normaal te kunnen functioneren) hebben een lijst opgesteld van de fasen (gemoedstoestanden) die de meeste mensen na een definitief vaarwel doorlopen.

Wat zijn die fasen? En hoeveel zijn het er? Het zijn er welgeteld vijf, ook al zijn er psychologen die er nog twee extra fasen aan toevoegen. In dat geval komen we op zeven uit. Zeven fasen waar we, bewust dan wel onbewust, doorheen moeten om het verlies van een grote liefde te verwerken en de kracht om te leven, en weer lief te hebben, te hervinden.

De 7 fasen na het einde van een liefdesrelatie

Ontkenning. ‘Het kan niet waar zijn, het is niet waar. Het is niet voorbij, het is maar een fase, en dan pakken we de draad weer op waar we gebleven waren.’ Dit is zo ongeveer de eerste reactie op een leeg appartement of een mobieltje dat niet meer beantwoord wordt. Woede. Dan komt de woede. Gelukkig komt dan de woede, zouden we bijna zeggen. Want deze woede is de eerste stap richting de genezing. Woede om wat er gebeurd is, woede om wat je is aangedaan, woede om wat niet meer zal zijn. Woede is het begin van een lang pad dat je zult moeten afleggen. Kijk uit dat je in deze fase geen dingen doet waar je later wel eens spijt van zou kunnen hebben. Met deze woede moet je voorzichtig omgaan. Geef je er niet volledig aan over. Snijd de banden van je ex niet door, kras zijn autodeur niet… je begrijpt wat we bedoelen. Bemiddelen. Dan komt een fase waarin je naar oplossingen gaat zoeken om de scherven te lijmen. Als we eens dit zouden doen, zou het dan weer goed komen. Als ik… als hij.. als wij nu eens… Waar ging het mis en hoe kunnen we het recht zetten? En als…? Verdriet, depressie, apathie. Als je eenmaal alle mogelijke oplossingen tegen het licht hebt gehouden en tot de conclusie bent gekomen dat het er echt niet meer in zit dat jullie weer bij elkaar terugkomen, dan volgt een immens verdriet dat in veel opzichten gelijk is aan een depressie. Je sluit je in zelf op, trekt je letterlijk terug in je huis of kamer, je lijden is ondraaglijk omdat het eindelijk tot je doorgedrongen is dat het nooit meer goed zal komen. Dit is de meest pijnlijke fase, en ook de belangrijkste. Wraak, competitie, jaloezie. In geval je relatie geëindigd is omdat je partner een ander heeft, of omdat hij of zij jou bedrogen heeft, kun je een fase verwachten waarin je je met die ander gaat meten. Op deze ietwat infantiele (maar nuttige) manier probeer je de ander te bagatelliseren en jezelf ervan te overtuigen dat je beter bent, ook al ben je als verliezer uit de bus gekomen. Ook dit is een belangrijke fase omdat het het eerste teken is dat je langzaam maar zeker uit je schulp aan het komen bent, en weer bereid bent om ergens voor te vechten, al was het alleen maar in je fantasie. Acceptatie. Je begint het licht aan het einde van de tunnel te zien en begint het einde van de relatie te accepteren, en er eventueel ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Je kunt niet meer terug, maar misschien komt niet al het kwaad om te schaden. Langzaam maar zeker begin je weer een beetje te leven en voorzichtig aan de toekomst te denken. Wedergeboorte. Dit is de eindfase. Deze fase luidt het einde van je rouwperiode in. Je had nooit gedacht dat je na alles wat je hebt doorgemaakt, ooit weer zou lachen. En toch is het zo! Je richt je – mede dankzij de steun van vrienden en familie – weer op, je begint weer te leven. Je begint opnieuw, maar op een ander niveau. Misschien wordt je leven er zelfs beter op!

Hoe lang duurt elke fase? Daar is geen simpel antwoord op te geven. De gemiddelde duur van alle fasen bij elkaar is zes maanden. Zes keiharde, verdrietige, moeilijke en onwerkelijke maanden die niemand ooit zou moeten doormaken. En toch…