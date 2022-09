Deze midi-rokken gaan we winter 2022 2023 weer volop dragen

Midi-rokken winter 2022 2023. Photos courtesy of Max Mara, Prada, Ermanno Scervino, Fendi, Versace

De roklengtes voor winter 2022 2023 variëren van schaamteloos kort tot floor sweeping lang. Ergens daartussen in zit de midi-rok. En die is populairder dan ooit. In elke modecollectie voor komende winter komen we wel midi-rokken tegen.

Twee midi-rokken die eruit springen

Midi-rok met split. Photo courtesy of Michael Kors

Er zijn twee modellen midi-rokken die eruit springen:

de kokerrok: de midi-rokken voor winter 2022 2023 zijn figure hugging. Veel modellen sluiten mooi om de heupen en benen aan. Dat levert van die ultravrouwelijke silhouetten op. de overknee rok met hoge split: net zo spannend als de kokerrok is de midi-rok met hoge split.

Een andere trend zit ‘m in de materialen. Die zijn òf ragfijn òf stoer en misschien wel met een mannelijk ruitje of een krijtstreep. Hier stuiten we weer op een eeuwenoude (oké, misschien niet zo oud) truc uit de modewereld: de contrasten tussen mannelijk en vrouwelijk. Iets om zelf ook mee te spelen.

Hoe gaan we de midi-rokken voor winter 2022 2023 dragen?

Midi-rok met split. Photo courtesy of Stella McCartney

Op de catwalks zagen we allerlei combinaties voorbijkomen. Topjes en ragfijne bloesjes zijn het helemaal maar in de winter zijn zulke dunne gevalletjes natuurlijk niet praktisch. Veel behaaglijker zijn de grote coltruien die je op je midi-rok kunt dragen. Nog leuker wordt het als je ook hier met contrasten speelt. Bijvoorbeeld een midi-rokken met pailletten die je eigenlijk eerder naar een feest zou dragen voor overdag met een grote coltrui.

Welke schoenen?

Midi-rok met split. Photo courtesy of Fendi

Ook als we het over de schoenen hebben, doen de modeontwerpers dit seizoen een beetje alsof de winter (en wat voor een winter!) niet voor de deur staat. Op de catwalks zagen we midi-rokken met sandaaltjes en Mary Janes, maar het zijn de laarzen die ons gaan warm houden. Want je midi-rok mag je net zo goed met hoge laarzen, stilettolaarsjes of stoere Chelsea boots combineren.

Nog een laatste trend: de monochrome look is nog steeds hot! Van top tot teen in dezelfde kleur of kleurnuances. Of gewoon total black.

Bekijkde catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Benieuwd naar de modetrends voor de heren voor winter 2022 2023, klik hier