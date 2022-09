Zin om de schaar in je haar te zetten? Laat je inspireren door de halflange kapsels bij de Milan Fashion Week. Zo is halflang haar mooi!

Julia Charlotte De Rossi met halflang kapsel. Foto Charlotte Mesman

De Milan Fashion Week voor zomer 2023 ging op 20 september van start met een paar show evenementen, en wij waren erbij. Onder de genodigden en backstage stuitten we op beeldige halflange kapsels volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2023. We zochten er drie voor je uit. Ze zijn stuk voor stuk bijzonder, maar misschien komt dat ook door de dames want die hadden elk een sterke uitstraling. Hier drie halflange kapsels voor 2023 om de door te laten inspireren.

#1 Halflang kapsel op één lengte

Julia Charlotte De Rossi, acteur van Italiaans-IJslandse afkomst, stal de show met een kaaklang kapsel. Het kapsel is bot en recht afgeknipt maar voor de catwalk show hadden de hair stylisten er een gecontroleerde wave in gezet. Met een zijscheiding creëerden de hair stylisten vervolgens een zijlok die het haar volumineus deed lijken. Ook die lok kreeg een mooie golfbeweging mee die het gezicht omlijstte.

In Julia Charlottes blonde haar zijn verder strategisch highlights te vinden, met wat lichtere lokken rond het gezicht. Dit geeft een zonnig effect en is een perfecte anti-aging truc tegen vermoeide gelaatstrekken.

Dit kapsel is perfect voor iedereen die graag wat voller haar wil. Door de kortere haarlengte beweegt het haar speels en de highlights rond het gezicht maken jong.

#2 Beweeglijke bob met laagjes

Eleonora Maressa met gelaagd bob kapsel. Foto Charlotte Mesman

Het bob kapsel van Eleonora Maressa, content creator en fashion styling student uit Sicilië, is een echt een blikvanger. Tot voor kort droeg Eleonora haar haar tot ongeveer op haar middel, maar de fut was er een beetje uit door chemische behandelingen en veelvuldig gebruik van de steiltang. En dus besloot Eleonora om voor een korter kapsel te gaan. Ze showde haar kapper wat foto’s en het resultaat is verbluffend. Ze stond er zelf van te kijken, vertelde ze ons.

Heb jij lang haar maar ben je al dat stylen beu, overweeg dan eens een halflang kapsel. Bespreek wel goed met je kapper wat de mogelijkheden zijn en welke snit geschikt is voor jouw type haar.

#3 Halflang kapsel met krullen

Agatha Borges met halflang krullend haar en een krullenpony. Foto Charlotte Mesman

Het derde korte kapsel waar we op slag verliefd op waren, is van het Braziliaanse model Agatha Borges, Braziliaans fashion model. Agatha heeft een supercute krullenkopje in jaren ’70 stijl. Dit kapsel is ietwat gelaagd geknipt, van achteren wat langer en heeft van voren een krullende pony.

Dit halflange kapsel geschikt voor iedereen met mooie krullen en passie voor de seventies!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe hair look.

