In de make-up trends blijven we deze winter glanshuidjes zien

Donut glazed, glass skin, steamy skin. Whatever. Volgens de make-up trends voor winter 2023 blijven we onze huid glanzend opmaken.

Make-up look op de catwalk van Giambattista Valli winter 2022 2023. Photo courtesy of Giambattista Valli

In de make-up look bij Giambattista Valli zagen we een paar opvallende make-up trends voor winter 2023 terugkomen: glanzend opgemaakte huidjes, highlights op onverwachte plaatsen, metallic eyeliner en gloss lippen.

Glanshuidjes in de make-up trends voor winter 2023

Glanzende huidjes en wet look haar looks bij Giambattista Valli winter 2022 2023. Photo courtesy of Giambattista Valli

Je hebt vast wel eens van donut glazed skin, glass skin of steamy skin gehoord. Glanshuidjes – zoals wij ze noemen – zijn al een paar seizoenen trending. Ook deze winter blijven we ermee werken. Je hoeft maar naar TikTok te kijken om dat te weten. De beauty addicts en influencers kunnen er niet genoeg van krijgen. Ook MAC Cosmetics heeft ‘steamy skin’ uitgeroepen tot één van de belangrijkste make-up trends voor winter 2023.

Kun je je er niet veel bij steamy skin voorstellen, kijk dan even naar de catwalkfoto’s van Giambattista Valli. Daar was het concept tot in het extreme doorgetrokken. Zo ver hoef je niet te gaan. Maar het kan wel mooi zijn om met glans te spelen.

De basis voor zo’n glanshuidje is je skin care. Hoe mooier je huid, hoe mooier het glass effect. Verder gebruik je voor steamy skin een niet-matterende, vloeibare foundation. Maar het echte backstage geheim zit ‘m een primer met glans. Die worden in de wandelgangen wel illuminating primers genoemd.

Als je een mooie huid hebt, heb je aan een glans primer genoeg. Anders breng je hem onder je foundation aan. Volgens MAC Cosmetics kun je zelfs gaan ‘sandwichen’ en beginnen met een primer, dan een foundation aanbrengen en dan weer een glans primer.

Highlights op onverwachte plekjes in je gezicht

Glanzend opgemaakte huid bij Giambattista Valli winter 2022 2023. Photo courtesy of Giambattista Valli

Over de glansmake-up bij Giambattista Valli waren nog eens highlights gezet, en dan wel op onverwachte plekjes. Op het voorhoofd en de kin bijvoorbeeld, zones waar je gewoonlijk niet wilt glimmen. Ook dit is een make-up trend voor winter 2023. Wil je nog een stap verder doen dan mag je zelfs een highlighter in zilver of goud gebruiken. Op TikTok zien we momenteel zelfs zachtgroene highlighters voorbijkomen! The sky is the limit.

Metallic eyeliner

Make-up trends voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Giambattista Valli

Een derde make-up trend voor winter 2023 is de metallic eyeliner. Metallics zijn hot. Zilver en goud. De meest up-to-date resultaten bereik je om er creatief mee om te gaan. Gebruik ze eens daar waar je ze niet zou verwachten.

Gloss lips. Hoogglans lippen

En dan is er nog een vierde make-up trend voor winter 2023 in Valli’s make-up look te bespeuren: gloss lippen. Lippen die zijn opgemaakt en omlijnd en vervolgens ‘verwaterd’ met héél véél transparante gloss. MAC Cosmetics heeft deze trend wel ‘icy lips’ genoemd en eigenlijk zegt die term alles. Alsof je net een waterijsje hebt gegeten en er nog gesmolten ijs op je lippen zit.

Wet look kapsels

Maar blijkbaar vond Valli al die vloeibare en glanzende elementen in de make-up look nog niet genoeg. Daarom ging de Italiaanse modeontwerper gelijk ook maar voor kapseltjes met wet looks. Supercool!

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en update je eigen haar en make-up look voor winter 2023.

