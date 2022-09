Zo zien de nagelvormen voor winter 2022 2023 eruit

Met de comeback van de jaren ’90 zijn we in de nageltrends weer langere nagels gaan zien. Dat is opvallend want de afgelopen jaren draaide eigenlijk alles om korte, rechte en natuurlijke nagelvormen. Daar stappen we een beetje vanaf. Voor de komende winter mag eigenlijk alles. De nagelvormen voor winter 2022 2023 lopen uiteen van natuurlijk tot superlang en puntig.

Laten we meteen met die superlange nagels beginnen. Onder de influencers en op TikTok zien we een comeback van lange (nep)nagels. Het is niet onze favoriet – en al helemaal niet praktisch – maar deze trend heeft wel wat losgemaakt. Eindelijk zijn we weer eens bereid om wat meer te experimenteren.

Lange nagels komen terug

Korte, rechte en natuurlijke nagels zijn nog steeds prima, maar de nagelvormen voor winter 2022 2023 hebben meer voor ons in petto.

Zo mag je je nagels flink langer laten groeien en ze dan een mooie rechte vorm meegeven. En als je dan toch zoveel moeite hebt gedaan om ze allemaal lang te laten groeien, dan ga je ze natuurlijk ook accentueren. Bijvoorbeeld met een chocoladebruine kleur met hoogglans effect, volgens de allernieuwste nagellak trends voor winter 2022 2023.

Een andere nagelvorm voor langere nagels is amandelvormig, dus met een mooi niet al te scherp puntje. Deze nagelvorm is supervrouwelijk. En heb je je altijd nog de squoval vorm, dat is square en oval, recht met ronde zijkanten.

Al deze vormen ga je, we zeiden het al, accentueren met trendy kleurtjes. De nagellak kleuren voor winter 2022 2023 zijn vooral geïnspireerd door de kleuren van boombladeren en alle stadia die ze doorlopen in de herfst: van groen tot bordeauxrood tot bronsbruin en donkerbruin.

Al met al gaan zijn de nagels deze winter gewoon superchic. Langer en met elegante donkere kleuren. Dat vergt wel even wat werk, meer dan gewoonlijk, en wat bravoure in het lakken maar je steelt er wel de show mee.