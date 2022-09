Liefde: iemand afwijzen zonder te kwetsen

Iemand afwijzen zonder te kwetsen

Herken jij het? Een klasgenoot, goede vriend of collega waarmee je vaak optrekt, laat opeens blijken dat hij meer voor je voelt. Jij vindt hem (of haar) aardig en stelt zijn gezelschap op prijs maar je bent in geen geval verliefd op hem. Hoe red je jullie vriendschap of samenwerking maar breng je hem beleefd aan zijn verstand dat het niets tussen jullie gaat worden? Met andere woorden: hoe wijs je iemand af zonder te kwetsen?

Moedig hem niet aan

Natuurlijk is het best leuk om te flirten ‘voor de flirt’. Maar is de relatie met deze manspersoon die opeens meer interesse in je lijkt te hebben dan een gewone vriendschap of werkrelatie je iets waard, ga dan niet op zijn avances in. Wijs complimenten beleefd van de hand, vermijd ‘verliefde stelletjes’-situaties, reageer niet op hints die hij je geeft en maak vooral geen gebruik van de dingen die hij in zijn verliefdheid graag voor je zou doen (sla die lift naar huis af, neem het aanbod om werk van je over te nemen niet aan, schrijf zijn huiswerk niet over).

Laat je niet leiden door dat gevleide gevoel

Het is best heel vleiend als een man opeens extra interesse in je heeft. Goed voor je ego. Ongetwijfeld. Maar houd het belang van je klasgenoot, collega of vriend voor ogen. Zet dat gevleide gevoel terzijde (want anders is de neiging groot om hem aan te moedigen of in ieder geval niet af te remmen, zie punt 1).

Neem de nodige maatregelen

Blijft hij je met avances en verliefde blikken achtervolgen, dan is het tijd om een beetje afstand te nemen. Ga wat minder vaak op zijn uitnodigingen in en vermijd zijn gezelschap wat meer zonder dat je direct jullie relatie verbreekt. Zo geef je hem de tijd en de ruimte om de boodschap die je hem geeft te verwerken.

Iemand afwijzen zonder te kwetsen

En als hij ook dit niet begrijpt (of niet wil begrijpen?) sta dan open voor een gesprek. Kies je woorden met zorg en probeer hem niet te kwetsen. Laat merken hoeveel je om hem geeft, maar maak je standpunt duidelijk: jij bent niet in voor een liefdesrelatie. Zo voorkom je dat je hem met valse hoop ‘aan het lijntje’ houdt.