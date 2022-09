Zo geef je je gezicht een instant face lift zonder chirurgie

Zou je je ogen of kaaklijn graag wat strakker zien? We hebben een slim anti-aging trucje voor je: face tape voor een instant face lift.

Instant face lift zonder chirurgie

Niemand ontkomt aan het natuurlijke verouderingsproces, maar af en toe mogen we er best een slim trucje op loslaten om jonger te lijken. Al was het maar voor een avondje. Tijdens de Milan Fashion Week stuitte ik op een eenvoudig maar effectief anti-aging trucje voor minder vermoeide ogen en een strakkere kaaklijn.

De tip kwam van een influencer die me in een vertrouwelijk gesprekje vertelde hoeveel moed er soms voor nodig is om te poseren voor de horde street style fotografen. En hoe kritisch de PR-mensen die je voor een show uitnodigen zijn als het op je uiterlijk aankomt. Logisch maar toch best confronterend.

Voeg daaraan toe dat de Fashion Week uitputtend is. Het is dus niet gemakkelijk om altijd stralend en uitgerust voor de dag te komen. Op dat punt komen de trucjes om de hoek kijken. De influencer vertelde mij dat instant face tape voor haar dé oplossing is tegen een vermoeide oogopslag.

Zo werkt een instant face lift zonder chirurgie

Het is heel eenvoudig, legde ze uit. Het is niet meer dan een elastiek met aan de uiteinden twee stukjes doorzichtig plakband. Die plakbandjes plaats je op je slapen en het elastiek gaat om je hoofd, maar natuurlijk wel onder je haar door. Niemand die het ziet!

Door de lichte spanning van het elastiek trekken je ogen strak en worden ze ook iets langgerekter waardoor je ze heel mooi kunt opmaken. Het is het ei van Columbus. Je kunt het elastiek ook lager plaatsen en bijvoorbeeld je kaaklijn strak trekken.

Het lijkt ons een vrij onschuldig trucje, ook al denken we dat het wel uitkijken blijft met de spanning die je op het elastiek zet, want je trekt natuurlijk wel aan je huid. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die ervan uitrekt en uiteindelijk nog slapper wordt.

Inmiddels hebben wij zelf zo’n DIY instant face lift kit online besteld. Als beauty editor moeten we toch overal van op de hoogte zijn. We hebben de kit nog niet ontvangen en dus ook niet geprobeerd. Maar we wilden dit trucje alvast even met je delen. We gaan je updaten zodra we het zelf getest hebben.

