Dit worden de nieuwe nagellak kleuren voor winter 2022 2023

Olijfgroene nagellak met een matte finish

De nieuwe nagellak kleuren voor winter 2022 2023 zijn om op te eten of drinken (niet doen!). Dat komt omdat niet alleen de nieuwe kleurtjes en texturen maar vooral ook de namen aan allerlei lekkernijen doen denken: chocolate brown, donut glazed, cacao, espresso, matcha green.

De nieuwe nagellak kleuren en texturen voor winter 2022 2023

Groene nagellak voor winter 2022 2023

Hiermee heb je gelijk een idee van wat de nieuwe nagellak kleuren voor winter 2022 2023 gaan doen. We gaan echte (en duurzame) winterkleuren dragen. Olijfgroen, matcha green, chocoladebruin, bordeaux, taupe, karamel. Deze kleuren haken aan bij de haarkleurtrends voor winter 2022 2023 waarin chocolate brown en kleuren als auburn een belangrijke plaats innnemen.

Stijltip: matchen (in plaats van mixen) is steeds vaker de trend.

De nagellak kleuren voor winter 2022 2023: chocolate brown, cacao en espresso

Niet alleen de nieuwe nagellak kleuren voor de winter zijn interessant. Ook de finish is spannend. Misschien viel je al over de naam ‘donut glazed’. Die slaat op een finish die doet denken aan de glans die over vers geglazuurde donut ligt. Of ook aan de glans van (hete) smeltchocolade. Maar mat is ook nog een trend. En voor matcha green bijvoorbeeld is een crèmeachtige textuur heel mooi.

Superlange groene nagels voor winter 2022 2023

Chrome powder nagellak techniek voor mirror effect

Een finish die er met kop en schouders boven springt, is chrome powder. Dit is een poeder die met een spons op al in kleur gelakte nagels wordt aangebracht om een hoogglans of mirror effect te krijgen. Afhankelijk van je nagellak kleur en de kleur van de poeder kan het er zelfs kristalachtig uitziet.

Gewoonlijk moet je hiervoor naar de chrome powder nagels naar de salon maar tegenwoordig zijn er ook DIY kits verkrijgbaar. Chrome powder koop je tegenwoordig ook bij de grote drogisterij. Je hebt er wel een sponsapplicator én een LED lamp voor nodig. Die instrumenten moet je dus wel in huis hebben.

Goed om te weten: hoe donkerder je nagellak, hoe sterker het chroom/mirror effect.

Nude nagellak kleuren

Houd je van lichtere nagellak kleuren dan heb je dit seizoen een keuze uit een groot assortiment van nude tinten, melkwit, amandelbeige en zachtroze tinten.

