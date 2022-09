Zie jij wat er met deze spijkerrok aan de hand is? Photo courtesy of Fendi

Lange spijkerrokken zijn terug in de mode. We zagen ze afgelopen zomer al volop dragen. Menig influencer paradeerde tijdens de Fashion Weeks in een enkellange denim rok met hoge split. Maar de komende winter wordt het allemaal nog cooler. Wij denken zelfs dat we de coolste spijkerrok voor winter 2022 2023 gevonden hebben.

Die rok spotten we op de catwalk van de Fendi Baguette Fashion Show voor winter 2022 2023 in New York. Het mocht dan allemaal draaien om de Baguette tas maar bij deze rok moeten we echt even stilstaan.

Dit is de coolste spijkerrok voor winter 2022 2023

Spijkerrok op de catwalk van Fendi Baguette. Photo courtesy of Fendi

De rok werd tegen het einde van de catwalk show gepresenteerd in een (gr)ijswitte versie en was lang tot op de witte plateausneakers. Tot zover alles prima (sowieso al cool).

Maar het bijzondere aan deze spijkerrok was dat-ie achterstevoren werd gedragen. Dat was natuurlijk niet het geval want de rok was met die bedoeling ontworpen, maar grappig is het wel.

Spijkerrok waarin achterkant voorkant wordt en omgekeerd. Photo courtesy of Fendi

Want je dan krijgt is: twee grote zakken aan de voorkant, en de knoop met ritssluiting en steekzakken die je gewoonlijk aan de voorkant draagt, aan de achterkant.

Andere opvallende details aan deze coole kledingstuk zijn de hoge split aan de achterkant en het kleine baguette tasje dat aan de riemlus bungelde.

Wij hebben zo snel even geen lange spijkerrok bij de hand, maar vragen ons af wat er gebeurt als je een ‘normale’ spijkerrok achterstevoren zou dragen. Zou je dan zo’n soort effect krijgen? En wat zou er gebeuren als je van een oude spijkerbroek een spijkerrok maakt door de broekspijpen te openen en als een rok aan elkaar te naaien en die dan achterstevoren aan te trekken? We dagen jullie uit!

