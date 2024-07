Hedi Slimane portretteert Ever Anderson, stijlicoon en dochter van Milla Jovovich. Photo by Hedi Slimane, courtesy of Celine

Als er een modehuis is met collecties waarin we zo zouden willen weglopen, dan is dat Celine. De collecties zijn edgy, geraffineerd, minimalistisch én draagbaar. Zo komen we bij Celine regelmatig spijkerbroeken maar ook pittige doch chique rock’n’roll invloeden op de catwalks tegen. Catwalks die er overigens anders uitzien dan bij andere maisons. Vaak bewegen de modellen zich door antieke ruimtes van uitgelezen historische locaties en worden de foto’s van opzij genomen waardoor de foto’s minder statisch en standaard zijn.

Hedi Slimane en zijn ‘Portrait of’ serie

Over Celine en foto’s gesproken. Ook nog zoiets: meestal is het creatief directeur Hedi Slimane himself die achter de camera kruipt om zijn modellen en creaties te fotograferen. Niet alleen tijdens de fashion shows maar ook voor zijn ‘Portrait of’-serie waarin hij artiesten, musici, acteurs en andere interessante mensen fotografeert, in Celine of course.

Sinds de komst in 2018 van Hedi Slimane bij Celine waait er een nieuwe, frisse wind door het modehuis. Een van de eerste dingen die de ontwerper deed, was het accent van de ‘e’ van het maison halen. Met andere woorden: Céline werd Celine.

Met Slimane in het zadel zit het merk in de lift. Onder zijn leiderschap zou de omzet van het maison meer dan verdubbeld zijn, dit mede dankzij zijn jonge en fashion-forward stijl die het merk veel nieuwe fans onder de jongere generaties opleverde.

Slimane ontschat die jongeren beslist niet. Onlangs fotografeerde Slimane voor zijn serie ‘Portrait of’ Ever Anderson, de dochter van de ieder wel bekende actrice Milla Jovovich, waarmee hij zich wederom tot de jongste generaties wendt.

Ever Anderson, Gen Z stijlicoon

Ever Anderson, nog maar 16 jaar oud, is een snel rijzende ster (als model en actrice) en Gen Z stijl- en beauty icoon. Met haar porseleinen huid, haar felblauwe ogen en haar volle mond is ze een opvallende schoonheid die Slimane met zijn foto’s heeft willen vastleggen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

