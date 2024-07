Laat je inspireren door deze (bruids) modelooks voor zomer 2024

Of ze bedoeld zijn voor bruiden met lef, bruidslofsgasten of zomerfeestjes, maakt niet uit. Deze looks inspireren.

Modelooks voor zomer 2024. Bruidslooks. Photo courtesy of N21

De modelooks voor zomer 2024 bij het Italiaanse modehuis N21, met Alessandro Dell’Acqua aan het creatief roer, zijn vaak geïnspireerd door lingerie. De ontwerper, bekend om zijn ultravrouwelijke en sensuele stijl, speelt graag met transparante materialen waaronder hoge taille onderbroeken en bh’s zichtbaar zijn. Ook houdt Dell’Acqua ervan om vrouwelijke en mannelijke elementen te mixen zonder dat hij daarbij afbreuk doet aan zijn sensuele stijl.

Modelooks voor zomer 2024

De modeshow van N21 opent met een reeks witte en zachtgele looks waar je met een beetje lef in zou kunnen trouwen. De ontwerper geeft ons overigens die hint ook mee met de witte diadeem met de kleine geborduurde voile die met een beetje fantasie voor een moderne sluier zou kunnen doorgaan (bruidssluiers zijn weer in!). Iets waar aanstaande moderne bruiden misschien iets mee kunnen.

Modelooks voor zomer 2024. Bruidslooks. Photo courtesy of N21

Het zijn looks waar je, als je van een vrouwelijke stijl houdt, zo in zou weglopen. Het mouwloze witte jaren ’60 jurkje met platte witte pumps en witte schoudertas is op z’n minst geschikt voor de tweede helft van een bruidsfeest als de taart wordt aangesneden en er gedanst wordt.

Modelooks voor zomer 2024. Bruidslooks. Photo courtesy of N21

Ook de hooggesloten jaren ’60 jurkjas met daaronder witte halfhoge laarzen is iets waar een moderne bruid wel iets mee zou kunnen. Zonder de haarband met voile kun je ook naar speciale gelegenheden als een feestelijke opening van een tentoonstelling of een concert.

Modelooks voor zomer 2024. Bruidslooks. Photo courtesy of N21

De lange doorzichtige zachtgele jurk is in onze ogen zowel geschikt voor bruiden als bruiloftsgasten maar ook hier geldt weer dat je er ook zo mee naar een feest kunt om er de sterren van de hemel te dansen. Wederom laat Dell’Acqua zien dat je doorzichtige kleding heel goed kunt combineren met hoge taille onderbroeken en grote tops zodat die deel gaan uitkomen van je look en zelfs toegevoegde waarde hebben.

Mix van vrouwelijke en mannelijke elementen

Lage taille broek met wit kanten crop top. Photo courtesy of N21

Tot slot signaleren we je de superchique witte broek met witte laarzen, witte tas en minuscule kanten top. Ook deze look lijkt ons op bruidskleding geïnspireerd; de crop top waar dan nog eens een witte bh onderuit piept, is een moderne en onverwachte touch.

Nogmaals, hoe deze looks ook bedoeld zijn, volgens ons zijn ze supercool en kan iedereen er inspiratie van opdoen.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS