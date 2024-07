Dolphin shorts zijn een hot item voor zomer 2024. Je draagt ze in de sportschool maar ook in het dagelijks leven en als je gaat stappen.

Hot item voor zomer 2024: dolphin shorts. Photo courtesy of N21

Als je maar lang genoeg wacht, komt alles terug. Dit keer zijn het de zogenaamde dolphin shorts die via de achterdeur de modewereld weer binnenkomen. Voor wie ze niet kent: dolphin shorts zijn korte, sportieve shorts met karakteristieke hoog opgesneden rondingen en splitten aan de zijkant. Ze zijn momenteel superhot en we komen ze tegen in de modecollecties voor zomer 2024 van gerenommeerde maisons maar ook bij de grote modeketens. Je hebt ze vast al zien hangen in primaire kleuren als rood en groen.

Dolphin shorts

Dolphin shorts zijn terug te voeren op de jaren ’70 en ’80 waarin ze als sportswear werden gedragen en hebben inmiddels een retro uitstraling. De opleving van dit soort shorts hebben we te danken aan de heersende nostalgie voor vintage stijlen en de zogenaamde athleisure trend, iedereen inmiddels wel bekend. De meest geliefde dolphin shorts van het moment zijn waarschijnlijk die van Adidas, in zwarte versie met witte boord. Maar ook rode exemplaren zijn populair.

Hoe draag je dolphin shorts?

Hot item voor zomer 2024: dolphin shorts. Photo courtesy of N21

Dolphin shorts draag je tegenwoordig zowel in de sportschool als in het dagelijks leven waar ze – in satijnachtige versie – goed kunnen zijn voor spannende fashion-forward looks. Ze zijn uitgegroeid tot een volwaardig kledingstuk. Overigens is het idee om dolphin shorts uit hun sportieve context te halen, niet nieuw. Het was Carrie Bradshaw (vertolkt door Sara Jessica Parker) in ‘Sex and the City’ die deze shorts voor het eerst naar hun waarde wist te schatten (of haar stylist natuurlijk).

In een gedenkwaardige scène droeg Carrie zwarte dolphin shorts met daaronder, heel onverwacht, hooggehakte sandalen en erop een witte crop top met aangerimpelde halflange mouwen. Een legendarische look die vandaag de dag nog (weer!) inspireert.

Tips en tricks

Weet je niet wat je met dolphin shorts aanmoet, dan hebben we een aantal tips en tricks voor je.

Modellen met hoge taille: kies voor dolphin shorts met een hoge taille om je benen langer te laten lijken.

Oversized blazers: voor een chique contrast combineer je je dolphin shorts met een oversized blazer.

Crop tops: laat je middenrif zien door een dolphin shorts te combineren met een trendy crop top zoals Carrie Bradshaw toentertijd. Combineer deze look met hoge hakken of puntige pumps (zoals op de catwalk van N21 in Milaan).

Chunky sneakers: houd je wel van de zogenaamde athleisure vibe combineer je dolphin shorts dan met chunky sneakers.

Laagjes: als de zomer het laat afweten, kun je je dolphin shorts combineren met een lichte trui of spijkerjack.

Accessoires: til je look naar een hoger niveau met opvallende sieraden of een trendy handtas.

Voor de avond: combineer je dolphin shorts met een supercoole top met pailletten (zie N21).

Nog een idee van N21: draag huidskleurige boxershorts onder je dolphin shorts als de hoge splitten te bloot voelen of enkel en alleen voor het esthetische effect.

Kom uit je comfort zone

Kom uit je comfort zone en haal kledingstukken uit hun context. Zo kan het superleuk zijn om met dolphin shorts te experimenteren en te stylen. Je kunt ermee naar de sportschool, maar ook naar het strand, je kunt erin boodschappen doen, met vrienden gaan brunchen of er in schitteren op de dansvloer in de discotheek.

