Dit zijn de nieuwste trenchcoat trends voor lente 2024

Trenchcoat trends voor lente 2024. Foto Charlotte Mesman

De trenchcoat maakt op dit moment voor de zoveelste keer een sterke comeback door. Zelfs Gen-Z is in de ban van deze tijdloze jas die we elk overgangsseizoen weer uit de kast trekken. De trenchcoat past dan ook perfect in de quiet luxury trend die nog steeds een belangrijke rol in de mode speelt. Het is een ideaal item voor een stijlvolle look bij grillige weersomstandigheden. De trenchcoats trends voor lente 2024 zijn fantasierijk en onderling heel divers.

Van cropped tot vloerlang

Trenchcoat bij Balenciaga. Foto Charlotte Mesman

Eén van de nieuwste trends voor trenchcoats voor lente 2024 is: superkorte trenches. Op straat en op de catwalks spotten we zelfs cropped trenchcoats die tot aan de taille of net boven de heupen reiken. Met deze korte versies kun je moderne look creëren die perfect passen bij van alles, van jurken tot spijkerbroeken. Maar ook de klassieke lange trenchcoat blijft een hot item. Deze laat zich gemakkelijk combineren en is goed voor een instant stijlvolle look. Wil je een statement maken (zoals wij dat in de streetstyle bij Balenciaga zagen), ga dan voor een trench tot op de grond. Ook qua modellen valt er dit seizoen heel wat te beleven. Heel geliefd is trench met grote overlap zoals op de coverfoto hierboven.

Kleuren

Trenchcoat trends voor voorjaar 2024. Foto Charlotte Mesman

Hoewel de typische beige of kaki trenchcoat nog steeds een basisstuk in je garderobe is, introduceren ontwerpers deze jas voor dit voorjaar in een breder scala aan tinten. Tinten als zwart, marineblauw en bordeauxrood (een top modekleur voor lente 2024) en bruinleer zijn populaire alternatieven om mee te experimenteren.

Materialen

Trenchcoat trends voor lente 2024. Foto Charlotte Mesman

Naast de traditionele katoenen gabardine komen ook trenchcoats dit seizoen ook in verschillende andere materialen. De leren trench bijvoorbeeld is een ‘must’ voor echte fashionista’s. Denk hierbij aan zwartleer maar ook aan de eerdergenoemde bruintinten. Trenchcoats in denim zijn ook nog steeds populair. Van het klassieke blauw tot verbleekte denim tinten. Deze alternatieve stoffen zorgen niet alleen voor een unieke look, maar bieden ook verschillende niveaus van warmte en bescherming tegen onvoorspelbaar lente weer.

Stylingtips

Trenchcoat trends voor lente 2024. Foto Charlotte Mesman

Een trenchcoat laat zich gemakkelijk dragen. De meest eenvoudige manier is nog altijd om een lang exemplaar dichtgeknoopt te dragen. Dit kan gewoon niet misgaan. Voor een klassieke look draag je er een jurk met pantykousen en pumps of slingbacks onder. Voor een casual chique look combineer je een klassieke beige trenchcoat met jeans met rechte pijpen en laarzen met hak. Experimenteer ook eens met laagjes door een cropped trenchcoat over een jurk, rok of oversized broek te dragen. Voor een meer casual sfeer kun je een denim of leren trenchcoat dragen met een simpel T-shirt en sneakers.

