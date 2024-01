Pony’s blijven ook in 2024 populair. Het is dé manier om je kapsel te boosten. Check deze haartrends 2024.

Kapseltrends 2024 en pony’s. Boost je hair look. Foto Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2024 laten een gevarieerd beeld zien. Bob kapsels zijn nog steeds van de partij maar halflange en lange kapsels worden belangrijker. In die kapsels spelen we met subtiele laagjes, vooral in de voorste lokken, om het gezicht zo mooi mogelijk te doen uitkomen. Wil je je kapsel een extra boost meegeven, denk dan eens aan een pony of lok.

Instant boost met pony’s en lokken

Pony’s en lokken zijn een ideale manier om van look te veranderen zonder aan je haarlengte (waar je zo hard voor gespaard hebt!) te komen. Je kunt je pony of lok bovendien zo laten knippen dat je ze, als je wilt, gemakkelijk kunt wegstylen.

Wat voor soort pony?

Kapseltrends 2024 en pony’s. Boost je hair look. Foto Charlotte Mesman

Verder is het natuurlijk heel belangrijk om je pony of lok op je gezicht af te stemmen. Het is iets heel persoonlijks waar je samen met je kapper goed over na moet denken. Hoe breed, hoe hoog, hoe lang, hoe vol, recht en bot of juist rafelig? Het zijn allemaal vragen die je jezelf moet stellen.

Kapseltrends 2024 en pony’s. Boost je hair look. Foto Charlotte Mesman

Je gezichtsvorm is daarbij natuurlijk heel belangrijk. Zo is een pony heel geschikt als je een hoog voorhoofd hebt. Heb je een rond gezicht, ga dan voor een wat kortere pony. Je kunt ook voor een smaller doen lijken met een smalle pony en zijlokken die een deel van je gezicht bedekken. Die zijlok mag best vrij kort zijn, een soort opengestylede pony. De asymmetrie in dit soort lokken camoufleert eventuele onregelmatigheden in je gezicht. Een rechte pony daarentegen kan onregelmatigheden – bijvoorbeeld als je ene oog groter is dan het andere – accentueren. Ook iets om in gedachten te houden :-)

Welke stijl?

Kapseltrends 2024 en pony’s. Boost je hair look. Foto ADVERSUS

Er zijn oneindig veel stijlen. Een topper is nog altijd de Jane Birkin pony, een volle en vrij rechte jaren ’70 pony. Maar er kan zoveel meer. Voor een coole rock look kun je gaan voor een superlange pony die zowat in je ogen hangt en die gewild slordig stylen. Voor een alternatieve look ga je voor een botte superkorte pony. Voor een klassieke look ga je voor curtain bangs, de altijd-goed-pony.

Ook hier geldt weer: zorg dat je goed voor ogen hebt wat je wilt. Bekijk kapselfoto’s, sla de foto’s van de pony’s die je mooi vindt op en laat ze aan je kapper zien. Bedenk bovendien dat haar altijd een ‘proces’ is. Je kunt voorzichtig beginnen en dan steeds een stap verder gaan.

Pony’s en krullen

Kapseltrends 2024 en pony’s. Boost je hair look. Foto Charlotte Mesman

Overigens kom je tegenwoordig, ook als je krullen hebt, heel goed weg met een pony. Vroeger gingen we de krullen wel wegstylen maar tegenwoordig is het superhip om met een krullende pony op de proppen te komen. Voor een moderne look kun je voor een shag gaan. Dit blijft een populair kapsel.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe haar look.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS