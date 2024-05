Modetrends 2024. Deze setjes gaan we deze zomer volop dragen

Of de no-pants trend voet aan de grond gaat krijgen, is de vraag. Maar deze setjes behoren tot de hotste modetrends 2024.

De fashionista’s onder jullie zijn vast bekend met de no-pants trend, een modetrend die vorig seizoen door Miu Miu – één van de meest geliefde merken van het moment – werd geïntroduceerd. Zoals de naam van deze trend al doet vermoeden, gaat het hier om looks zonder broek, rok of whatever. Zou je deze modetrend volgen dan stap je dus doodleuk in je onderbroek (maar dan wel een hele mooie) de deur uit. Het zal je niet verbazen dat deze modetrend tot nu toe geen voet aan de grond gekregen heeft, maar misschien is dat anders voor de setjes die we op de catwalks voor zomer 2024 zagen.

Die setjes zijn net wat ‘gekleder’ dan de no-pants trend. Het gaat hier om superkleine shorts die je draagt met een bijbehorende top. Dat kan een bikinitop zijn, maar ook een vestje, of een top en opoe-vest, of een zomertrui. De setjes zijn uitgevoerd in zomerwol of gehaakt, een andere modetrend voor zomer 2024.

Zo zagen we op de catwalk van Max Mara een grijs setje dat bestaat uit een klein gebreid broekje dat nauwelijks groter is dan een paar boxershorts (dus toch een soort no-pants gevoel!) met een grijze kabeltrui en daaronder een grijze blouse. Een ander setje bij Max Mara liet een hoge taille broekje zien met bijbehorende bikinitop en een groot vest. En dit zijn nog maar twee van de setjes die we voorbij zagen komen.

Een ander Italiaans modehuis dat een veelvoud van dit soort speelpakjes de runway opstuurde, is Ermanno Scervino. Ook daar zagen we gebreide ‘onderbroeken’ met bijbehorende tops en vesten. Supermooi is het setje met opgestikte bloemen en een seventies feeling. Die seventies feeling gaat het deze zomer overigens helemaal maken.

Flower power… maar ook glamour to the max. Daarvoor moeten we bij Stella McCartney zijn. Daar waren de setjes niet gebreid of gehaakt maar bezaaid met kristallen en zilverachtige en goudkleurige borduursels. Daarover gaat dan een oversized blazer, voor het contrast wel te verstaan.

Tot slot signaleren we de short suit bij Jil Sander, een combinatie van shorts met behorende jasje. Let ook even op de zwarte sneakers met zwarte sokken :-)

Moraal van het verhaal: vind je de no-pants trend net even iets teveel van het goede en wil je commentaar als ‘Hé schat, ben jij vergeten je broek aan te trekken?’ voorkomen, experimenteer dan met deze speelpakjes voor zomer 2024. Supercool volgens ons.

