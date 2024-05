Lente. Tijd om je klerenkast te reorganiseren

Het is lente. Eindelijk is het moment daar om afscheid te nemen van je winterkleding en de zon te verwelkomen in een luchtige outfit. Hoe lang hebben we niet naar dit moment uitgekeken? Om op je best voor de dag te komen, reorganiseer je je kleerkast. En als je dan toch bezig bent, kun je maar beter gelijk even goed opruimen en optimaliseren zodat je je favoriete zomer outfits gemakkelijk kunt vinden.

Tips voor het reorganiseren van je kledingkast

Zo maak je de overstap van winter- naar zomerkleding en deel je je klerenkast efficiënt kunt in. Je ochtenden worden er aanmerkelijk eenvoudiger op.

Opruimen en beoordelen

De eerste stap is: opruimen. Haal al je winterkledingstukken tevoorschijn en evalueer ze stuk voor stuk. Vraag jezelf af of je ze het afgelopen seizoen hebt gedragen, of ze nog goed passen en of je ze nog steeds leuk vindt. Vraag jezelf steeds: ‘Voel ik me goed als ik dit kledingstuk draag?’ Overweeg om items die je niet langer nodig hebt of meer dan zes maanden niet gedragen hebt te doneren of verkopen zodat je ruimte kunt maken voor eventuele nieuwe aankopen. In ieder geval kan extra ruimte nooit kwaad want het geeft een opgeruimd gevoel en maakt het gemakkelijk om kleding te vinden.

Winterkleding reinigen en opbergen

Als je eenmaal hebt opgeruimd, is het tijd om je winterkleding schoon te maken voordat je de kleding opbergt. Was of droog elk item volgens de onderhoudsinstructies. Deze stap is cruciaal om te voorkomen dat er tijdens de opslag vlekken of geuren ontstaan. Na het schoonmaken, vouw of hang je de kleding netjes terug in de kleerkast. Werk met opbergbakken of vacuümzakken. Bewaar je kleding in ieder geval op een koele, droge plaats. Een extra klerenkast kan soms uitkomst bieden en zelfs een nieuwe twist aan je slaapkamer geven, zeker als je voor een spannend model volgens de interieurtrends gaat, zoals een zwarte kleerkast. Zo’n nieuwe klerenkast kan echt een boost geven.

Beoordeel je zomerkleding

Nu je winterkleding veilig is opgeborgen, is je zomerkleding aan de beurt. Haal al je spullen voor warm weer uit je klerenkast of opslag en controleer of ze in goede staat zijn. Zie je vlekken of schade, pak die dan direct aan voordat je de kleding in je garderobekast hangt. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je deze kledingstukken het hele seizoen niet zal dragen.

Categoriseren en sorteren

Om je ochtenden efficiënter te maken, categoriseer je je kledingstukken in groepen. Je kunt een onderverdeling maken op basis van kledingstuktype (bijvoorbeeld tops, broeken, jurken), gelegenheid (bijvoorbeeld casual, werk, formeel) of kleur. Kies een sorteermethode die bij jou past en aansluit bij je dagelijkse routine en voorkeuren. Zo kun je specifieke items snel terugvinden, zelfs als je haast hebt.

Optimaliseer je opslag

Kom je ruimte tekort, overweeg dan om te investeren in opbergoplossingen die de ruimte maximaliseren en je kleding georganiseerd houden. Je zou kunnen overwegen om een nieuwe, grotere, kledingkast aan te schaffen. Of – we zeiden het al – een extra kledingkast. Die hoeven niet per se duur te zijn en kunnen een hele verbetering betekenen. Check de kleerkasten van Emob maar eens. Je kunt ook gebruik maken van verschillende hulpmiddelen zoals lade- en plankverdelers en opbergbakken. Kleding die gemakkelijk kreukt, zoals jurken, blouses en blazers, kun je het beste ophangen; T-shirts, korte broeken en casual broeken kun je opvouwen. Gebruik doorzichtige containers of labels voor je seizoensaccessoires, zoals hoeden, petten, sjaals en zonnebrillen zodat je ze gemakkelijk kunt vinden.

Seizoensgebonden rotatie

Maak er een goede gewoonte van om elke seizoenswisseling je kleerkast onder handen te nemen en de kleding voor het seizoen een voorrangsplek te geven. Op die manier houd je je garderobe het hele jaar door netjes en up-to-date. Naarmate de zomer vordert, zul je merken dat je vaker naar bepaalde items grijpt. Houd deze items binnen handbereik en overweeg om je garderobe regelmatig opnieuw te evalueren om er zeker van te zijn dat deze aansluit bij je stijl en behoeften.

Doneer of verkoop ongewenste items

Als je kledingstukken tegenkomt die niet meer passen of niet meer je stijl zijn, overweeg dan om ze te doneren aan een goed doel of ze te verkopen in de tweedehandswinkel of online. Hiermee help je niet alleen anderen, maar voorkom je ook onnodige rommel in je garderobe. Verder helpt het je om je kleerkast op orde te houden maar vooral ook om elke dag, het hele jaar door, moeiteloos (zonder ochtendstress) op je best tevoorschijn te komen.