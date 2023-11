Deze anti-aging skin care ingrediënten helpen je huid de winter door

Huidverzorging is een kwestie van fine tunen. Wat je voor je huid kiest, hangt niet alleen af van de conditie daarvan maar ook van externe omstandigheden. In de winter is dat: kou, wind, droge lucht in huis én weinig zonlicht. Dat laatste – weinig zonlicht – kan een voordeel zijn omdat je in deze donkere periode (veilig) ingrediënten kunt gebruiken die je huid extra gevoelig maken bij blootstelling aan zonlicht. Laten we eens kijken welke skin care ingrediënten je huid in de winter blij maken.

SFP filter

Dat we een anti-zonnebrandcrème op de eerste plaats in dit rijtje van anti-aging skin care ingrediënten voor de winter zetten, verbaast je misschien. En toch doen we het, want een SPF filter is nog altijd het allerbeste anti-aging ingrediënt dat er is! Elke keer dat je huid ook maar iets teveel UVA en UVB opvangt, is er eentje teveel. Ook in de winter behoeft je huid bescherming tegen de zon. Hiermee houd je huidveroudering zoveel mogelijk buiten de deur.

Retinol

Het tweede ingrediënt is retinol, een steringrediënt als het om anti-aging gaat. Retinol, een verzamelnaam voor verschillende typen vitamine A is een uiterst waardevol en gewaardeerd wapen in de strijd tegen huidveroudering. Het is ook één van die ingrediënten die niet samengaan met zonlicht. Dat maakt de winter een ideaal seizoen om je huid op te boosten met retinol. Dit ingrediënt beschermt je huid tegen winterkou en bevordert onder meer de celvernieuwing.

Vitamine C

Vitamine C is een anti-oxidant, hydrateert je huid en helpt tegen irritatie, iets waar we in de winter – droogte binnenshuis, sjaals in je gezicht, schilferige huid door de kou – last van kunnen hebben.

Ceramiden

Ceramiden zijn, kort gezegd, lipiden (vetten) die van nature in de huid voorkomen en als barrière fungeren om de huid gezond te houden. Ze helpen vocht vast te houden en de huid te beschermen tegen externe factoren, waardoor uitdroging wordt voorkomen en de huid gezond blijft.

Peptiden

Peptiden zijn, wederom kort door de bocht, korte reeksen van aminozuren. Ze worden ook wel ‘kleine eiwitten’ genoemd. Eiwitten zijn van nature in onze huid aanwezig. Collageen (je vast wel bekend) bijvoorbeeld is een eiwit, alleen is de ‘reeks’ daarvan te lang om in het huidoppervlak te kunnen doordringen. Vandaar dat je in crèmes korte reeksen aminozuren (peptiden) aantreft. Ze verstevigen je huid en versterken de huidbarrière, iets wat je huid in de winter heel goed kan gebruiken!

Hyaluronzuur

Hyaluronzuur is een lichaamseigenstof en een winnaar als het op hydrateren aankomt. Daarmee is je meteen duidelijk waarom je dit ingrediënt ’s winters in je skincare wilt hebben. Omdat het water vasthoudt, zorgt het voor extra volume en worden fijne lijntjes minder zichtbaar.

AHA en BHA

AHA (alfahydroxyzuren) en BHA (betahydroxyzuren) zijn exfolianten, chemische peelings. Ze verwijderen dode huidcellen waardoor je huid er weer fris en glad uitziet. AHA-zuren zijn vooral geschikt voor de rijpere huid en tegen zonschade, terwijl BHA-zuren geschikt zijn voor de wat vettere huid of in geval van acne. Ook deze zuren maken je huid gevoelig voor zonlicht. Maak daarom van de winter gebruik om ermee aan de slag te gaan.

Castorolie

Castorolie (ricinusolie) is diep hydraterend en kan vochtverlies helpen voorkomen, waardoor de barrièrefunctie van de huid wordt verbeterd voor een gezonde en soepele huid in de winter. Daarnaast zou deze olie ook nog eens bacterie- en ontstekingremmend zijn. Castorolie helpt bij een droge lichaams- maar ook gezichtshuid. Masseer voor het slapen gaan een paar druppels in je huid en verwijder de olie ’s morgens met een warm washandje. Heb je droge handen door de winterkou, verwen ze dan met een nachtmasker van castorolie met daarover plastic handschoenen. Hetzelfde geldt voor je voeten. Ook je nagels hebben er baat bij!

