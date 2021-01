Beauty trends 2021. AHA, BHA, retinol, vitamine C serums. Wanneer en hoe gebruik je ze?

De beauty trends voor 2021 zijn divers. Aan de ene kant is er een skin care trend richting skinimalism (zo min mogelijk producten), aan de andere kant zien we steeds vaker dat actieve stoffen in aparte serums en lotions worden verwerkt in plaats van in één all-in-one crème. Die laatste trend levert flink wat meer tubetjes en flacons op. Plus twee belangrijke vragen: wanneer en in welke volgorde gebruik je de verschillende huidverzorgingsproducten?

Het is eenvoudiger dan je denkt.

Hoofdregel 1 is dat je eerst de producten op waterbasis toepast, dus producten met een dunne consistentie (toners, lotions, serum), en daarna de producten op oliebasis en vette crèmes. Hoofdregel 2 is ook heel eenvoudig. Huidverzorgingsproducten zoals retinol (vitamine A) waarmee je beter niet de zon in kunt gaan, breng je bij voorkeur ’s avonds aan. Hoofdregel 3 luidt: gebruik mogelijk irriterende, actieve stoffen zoals retinol en exfoliërende zuren zoals AHA en BHA lotions liever niet tegelijkertijd en soms zelfs niet eens op dezelfde dag.

De volgorde van de verschillende huidverzorgingsproducten in de dagelijkse beautyroutine ziet er dan – als je er een compleet programma op los zou laten – uit zoals hieronder weergegeven. Overigens is het niet natuurlijk niet zo dat al deze producten daadwerkelijk moet gebruiken. Stem je beauty routine altijd af op je eigen huid en stop met het gebruik van een product als het je huid (bovenmatig) irriteert.

Elke huid is uniek – die van jou ook. Luister daarom goed naar je huid. Voor mijn eigen huid gebruik ik bijvoorbeeld een minimum aan skin care producten: een mild reinigingsproduct, tweemaal daags een AHA exfoliant en zowel voor overdag als voor de nacht een eenvoudige (en goedkope) vette crème die mijn huid soepel houdt en goed beschermt tegen invloeden van buitenaf. Die crème werd me eens aangeraden door een Italiaans grootmoedertje met een opvallend gladde huid en sindsdien heb ik die crème altijd gebruikt.

Ochtend beauty routine

Cleanser: je huid goed reinigen komt vòòr alles! In geval van ‘double cleansing‘ gebruik je eerst het product op waterbasis en dan dat op oliebasis. Als laatste gebruik je eventueel een toner (bij voorkeur zonder alcohol). AHA of BHA exfoliant. Deze chemische peeling is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Serums op basis van AHA (alphahydroxyzuren) zijn effectief in geval van zonneschade, inclusief rimpels en pigmentvlekken, en zijn geschikt voor de rijpe huid. Serums op basis van BHA (betahydroxyzuur/salicylzuur) zijn geschikt voor de gecombineerde of vette huid die gevoelig is voor pukkeltjes en verstopte poriën. Lotions of serum met deze exfolianten gebruik je op een gereinigde huid. Hydraterende serums of serums op basis van vitamine C (tegen vrije radicalen). Vochtinbrengende crèmes, vette crèmes, inclusief specifieke oogcrèmes, en huidoliën. Anti-zonnebrandcrème.

Avondroutine

Cleanser (nooit overslaan!). Eventueel: gezichtsmasker (altijd op een gereinigde huid). Eventueel: toner. Serums met actieve stoffen zoals AHA-BHA maar ook retinol (vitamine A), maar nooit tegelijkertijd! Retinol gebruik je uitstek ’s avonds, het bestrijdt vroegtijdige huidveroudering en stimuleert de collageenaanmaak, maar kan de huid irriteren. Begin altijd met een lage dosis (raadpleeg de apotheker of huisarts). Verzorgende en hydraterende serums. Vochtinbrengende crèmes, vette crèmes, inclusief specifieke oogcrèmes, en huidoliën.

Een ezelsbruggetje nodig? Kort gezegd komt het hierop neer: reinigen, behandelen, verzorgen, hydrateren, beschermen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE