Zuid-Koreaanse vrouwen staan bekend om hun mooie huid en vooral ook om hun intensieve beautyroutine. Twee onderdelen zijn van groot belang in de Zuid-Koreaanse huidverzorging: de bescherming tegen de zon en de gezichtsreinging. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen.

Antizonnebrandcrèmes

Antizonnebrandcrèmes zijn een must voor elke Zuid-Koreaanse vrouw. Ze zullen nooit zonder een UV-filter de deur uitgaan, ook niet op de allerdonkerste winterdag. Sommige actrices gebruiken zelfs antizonnebrandcrèmes in huis omdat UV-straling niet geheel door glas wordt tegengehouden. Op zonnige dagen beschermen de Aziatische dames hun porseleinen gezichtshuid nog eens extra met hoeden en parasols (onlangs zag ik in Bangkok op een stralende dag een Zuid-Koreaanse toeriste gewapend met een zwart gezichtsmasker, een grote zwarte zonnebril en een zwarte doek over haar hoofd!). Elk zonnestraaltje moet geweerd worden.

Nadeel van antizonnebrandcrèmes – een noodzaak ook voor ons – is dat de crèmes zich moeilijk van de huid laten verwijderen. Daar hebben de Zuid-Koreaanse vrouwen iets op gevonden: double cleansing.

Gezichtsreiniging: double cleansing

De dagelijkse gezichtsreiniging bestaat in Zuid-Korea uit tenminste twee stappen: het reinigen met een gezichtsreiniger op oliebasis en het reinigen met een schuimende gezichtsreiniger.

Stap 1: Gezichtsreinigers op oliebasis

Het gebruik van gezichtscleansers op basis van olie is gebaseerd op een scheikundig principe dat je zou kunnen samenvatten als ‘soort lost soort op’. Reinigingsmiddelen op basis van olie zouden de ‘goede oliën’ in de huid gebruiken om de ‘slechte oliën’, waaronder die van antizonnebrandmiddelen die puistjes en verstopte poriën kunnen veroorzaken, te verwijderen.

Om de olie uit het reinigingsmiddel zover te krijgen dat’ie je huid ook daadwerkelijk reinigt, voegen de fabrikanten een ander stofje toe: een zogenaamde surfactant waardoor olie en water met elkaar kunnen mengen. De olie lost olieachtige stofjes (uit je antizonnebrandcrème of make-up) op en de surfactant helpt de olie op te lossen in water. Vandaar dat je tijdens het reinigen met een olie cleanser kleine druppeltjes op je huid zit liggen. De druppeltjes inclusief vuil verwijder je door grondig met water na te spoelen.

Zuid-Koreaanse vrouwen zijn niet alleen erg enthousiast over de reinigende kwaliteiten van olie cleansers, maar ze menen ook dat natuurlijke oliën een weldaad voor de huid zijn én dat ze een buffer vormen tegen uitdrogen tijdens stap 2 in het reinigingsproces (zie ‘Stap 2: Schuimende gezichtsreinigers).

Bekende gezichtsreinigers op oliebasis: Shu Uemura. Tegenwoordig vind je ook olie cleansers van goedkopere merken. Kijk maar eens in de schappen van de supermarkt.

Hoe gebruik je een gezichtsreiniging op oliebasis?

Gebruik je zware make-up verwijder dan eerst oogschaduw, lippenstift en dergelijke met een make-up reiniger.

Gebruik de cleanser op oliebasis op een droge (niet natte) huid, masseer de huid 1 tot 2 minuten, maak je handen dan nat, masseer je huid nog eens en verwijder het reinigingsmiddel dan met water.

Stap 2: Schuimende gezichtsreinigers

Zuid-Koreaanse (en ook Japanse) vrouwen gebruiken als tweede stap dolgraag een schuimende cleanser, vooral ook omdat je huid daarna heel schoon aanvoelt. Perfectie is het sleutelwoord in de Koreaanse beautyroutine. De huid moet perfect schoon zijn.

Hoe gebruik je een schuim cleanser?

Ook deze fase gaat weer met een ritueel gepaard, namelijk de schuimbubbel. Om het product niet in geconcentreerde vorm op de huid aan te brengen – schuimende cleansers hebben de neiging de huid uit te drogen – wordt het reinigingsmiddel in de handen met water opgeklopt tot een schuimbubbel waarmee vervolgens de huid gereinigd wordt. Klik hier om meer te lezen over de schuimbubbel.

Overigens wordt ook deze reiniger met zorg uitgezocht. Het is vooral heel belangrijk dat het product een niet al te hoge PH-waarde heeft. Klik hier om meer over de PH-waarde van gezichtsreinigers te lezen.

Na de olie en schuim cleansers is het de beurt van lotions en andere verzorgende producten. Anders dan de gezichtsreinigers bevat een lotion wél voedende stofjes. Bovendien maken ze de huid zachter en klaar voor de ontvangst van andere voedende producten. Hierover meer in een volgend artikel.

Door: Charlotte Mesman