Het worden heel andere Feestdagen dan we gewend zijn. Maar laten we niet bij de pakken gaan neerzitten. Trek je mooiste, blootste, geweldigste feestjurk aan en ga voor een up-to-date hair look. We hebben een gelkapseltje voor je dat helemaal in lijn is met de haartrends voor winter 2020 2021. Het is geschikt voor alle haarlengtes, het is ‘cute’, een tikje alien, en best wel heel charmant. We hebben het over een hair look die we bij de modeshow van Sportmax (de jonge lijn van Max Mara) voor herfst winter 2020 2021 spotten.

Dit kapseltje is zo eenvoudig na te doen. Je maakt een lage zijscheiding met een scherpe kam en vervolgens haal je diezelfde kam met héél véél – onwijs veel – wet gel door je haar. Trek de kam door je haar achter je oor langs. Maar let op! Eén enkele lok style je vòòr je oor langs. Hierdoor krijg je van die lieve, uitstaande oortjes die heel ‘alien’ aandoen.

Deze look is zo bijzonder dat je géén mode accessoires nodig hebt. Kan het simpeler? En toch is het supercool! Less is more. Experimenteer met deze hair look. Interpreteer hem op jouw manier. Voeg mascara toe, ga voor foundation, draag al je haar achter je oor, of breng alles naar voren. Laat je inspireren maar doe het op jouw manier.

Bekijk de kapselfoto’s. Veel succes ermee!

