Weet jij even niet meer wat je aanmoet? Ga voor een total look. Total denim, total camel, total black, total knitwear. Laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor winter 2020 2021.

Stond je vanmorgen (weer) zuchtend voor je kast omdat je niet wist wat je aanmoest? Dan is het tijd voor een paar catwalk looks! Wij hebben drie stijlvolle en gemakkelijke looks volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2020 2021 voor je uitgezocht. De leidraad is: total look. Total denim, total knitwear, total camel (black, enzovoorts). Misschien kun je er iets mee!

Total denim look

De eerste look is een total denim look. Combineer een top en broek in dezelfde denim tint met elkaar en haal er een paar stoere laarzen en een lange jas bij. Deze look is eenvoudig maar wel helemaal up-to-date.

Van top tot teen in de wol

Knitwear en tricot zijn toptrends voor winter 2020 2021. Hul je van top tot teen in wol (of in luxe kasjmier). Combineer een wollen top met een wollen rok in dezelfde kleur. Ook hier kun je een paar coole laarzen onder dragen. Als je voor hoog gaat, hoef je niet eens pantykousen aan! De wollen rok kun je natuurlijk ook vervangen door een wollen broek.

Monochroom

Maak combinaties van kledingstukken in dezelfde kleurnuances. Dit kan een echte eye opener zijn: omdat kleur je leidraad is, kan het gebeuren dat je met kledingstukken uit je eigen kast opeens geheel nieuwe, ongebruikelijke combinaties gaat leggen. Zo zou je er misschien nooit op komen om een kabeltrui op een lange tule rok te dragen (zoals op de foto). Maar omdat je nu op kleur zoekt – en niet op stijlen – stuit je op verrassende contrasten. Ga hiermee aan de slag. Leg alle camelkleurige items bij elkaar. Doe hetzelfde voor zwart, donkerblauw, en niet te vergeten wit en beige. En dan is het combineren en passen geblazen!

