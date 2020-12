De mode campagnes voor de Feesten 2020 zijn mooier dan ooit. Het modehuis Michael laat het aan topmodellen en influencers over om zelf hun outfits samen te stellen. In het filmpje ‘Bella MK Edited by‘ doet topmodel Bella Hadid een greep in de wintercollectie 2020 van Michael Kors en showt ze haar geliefde items en combinaties.

In Europa heeft Michael Kors aan de Italiaanse influencer Veronica Ferraro gevraagd om de collectie naar haar inzichten en smaak te interpreteren en te showen. De hoogblonde Veronica (we kennen haar van de modeweken) liet zich voor dit project (‘Veronica MK Edited by‘) fotograferen in de pittoreske straten van de modestad Milaan in schitterende outfits voor de Feesten 2020 (en voor trendy decemberdagen).

Veronica draagt een smoking-broekpak, een mini-jurkje met hoge laarzen en een zilverkleurig jack maar ook – voor een relaxede look – een zwarte broek met een crop top en een leren jack. Met daarbij natuurlijk tassen uit de collectie.

Actuele modetrends die we in deze streetstyle looks voor de Feesten 2020 spotten, en waar iedereen wel iets mee kan:

zilverkleurige items

hoge laarzen

doorgestikte tassen met goudkleurige ketting (hengsel)

rode kleuraccenten

crop tops (!)

mini-jurkjes

enkellaarsjes met goudkleurige hakken

total black!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren! Ook al doe je er niets mee, dan kun je altijd nog bji deze mooie plaatjes wegdromen.

