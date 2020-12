Hoe afgezaagd, oninteressant of saai het ook mag klinken, ruitjesbroeken zijn hip. Ruitjes zijn sowieso een enorme modetrend voor winter 2020 2021. Ruitjespakken, ruitjesjassen, colberts met ruitjes… we hebben er al uitgebreid over geschreven. Maar laten we de ruitjesbroek niet vergeten. Deze laat zich tegenwoordig heel gemakkelijk dragen (het ‘bekakte’ image is er helemaal af). We hebben een aantal stijltips voor je.

Zò draag je de ruitjesbroek

Draag een ruitjesbroek met een jas, blazer of top in dezelfde ruit.

Zin in een up-to-date exemplaar? Ga voor een culotte-broek met ruitjes en draag er hoge, stoere laarzen onder.

Of draag er Chelsea boots met track zolen onder!

Experimenteer met een oversize ruitjes broek: hoge taille, lange broekspijpen. Dit soort broeken worden hip met een crop top.

Draag een ruitjesbroek met een oversize trui met dikke kabels of patchwork.

Combineer een ruitjesbroek met een hoodie (sportieve sweater met capuchon). Supercool!

Hoe groter de ruit, hoe hipper. Hoe kleiner de ruit, hoe chiquer.

Geen zin in een ruitjesbroek? Ga voor leggings met ruitjes.

Last but not least: combineer verschillende ruitjes met elkaar.

TRENDYSTYLE