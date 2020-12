Kapseltrends. De beste ponykapsels van 2020

Nog even en we mogen het Nieuwe Jaar begroeten. Waarom zou je dat niet met een nieuw kapsel doen? Het hoeft echt niets ingrijpends te zijn. Een pony bijvoorbeeld geeft je hair look een enorme boost zonder dat je ook maar aan de haarlengte hoeft te komen. Voor ultieme haarinspiratie zochten we de allerhotste ponykapsels van 2020 voor je uit. Deze kapseltrends moet je echt kennen!

Seventies pony tot (ver) over de wenkbrauwen

Met een lange, niet al te volle, seventies pony kan het niet misgaan. Deze pony is geschikt voor elke haarlengte en voor elke textuur, of je nu steil of krullend haar hebt. Deze pony is vrouwelijk en heel flatterend. Je kunt ‘m lichtjes open dragen (gordijntjespony) of ‘m zijwaarts stylen. Voordeel van deze pony is bovendien dat-ie snel uitgroeit. Minimaal risico, maximale impact!

Deze pony is geschikt voor elke gezichtsvorm, ook voor ronde gezichten.

Lange, rechte en volle pony

De lange, rechte en volle pony is een klassieker, maar tegelijkertijd is het ook een wat meer gewaagde keuze. Met zo’n pony val je op, je wordt een type, je maakt een statement. Bovendien heeft zo’n rechte pony een geordende en chique uitstraling. Maar… niet iedereen kan deze pony hebben. Het accent komt heel nadrukkelijk op je ogen te liggen en het is de vraag of je dat wilt. Heb je een vol gezicht, dan is het verder beter om de pony wat smaller te houden. De rechte lijn benadrukt bovendien eventuele onregelmatigheden in je gezicht (N.B. zolang je die zelf accepteert, is dit geen enkel probleem!). Kortom, dit is geen gemakkelijke hair look maar je scoort er wél mee!

De micropony

Let op onze woorden: de micropony gaat weer helemaal terugkomen! We zagen ‘m in 2020 alweer opduiken en we verwachten ‘m in de haartrends voor 2021 weer volop terug te zien. Deze pony is trendy, hip en fashionable. Dit is niet zomaar een pony. Je moet er echt het type voor zijn, je moet deze trend als het ware aanvoelen. Maar als je er een klik mee hebt, en je ertoe aangetrokken voelt, dan is deze pony jouw ding!

Haar groeit (gelukkig) weer aan en trends moet je niet al te serieus nemen. Een kleine verandering in je hair look kan wonderen voor je humeur (en uiterlijk) doen!

