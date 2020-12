Nagellak trends 2020 2021. Van zilverglitter en pastels tot klassiek rode nagels

Zin in feestelijke nageltjes? Laat je inspireren door de nagellaktrends voor winter 2020 2021. Zilverglitter is dé trend, maar er is meer…

Donkere dagen? Koude nachten? Covid-19 tijden? Laat je niet klein krijgen. Koester jezelf. Al was het maar met een trendy lakje voor je nagels. De nagellaktrends voor winter 2020 2021 zijn inspirerend, en vrij eenvoudig. Effen kleurtjes zijn dé trend. Alles draait om de juiste combinatie met je tas, je outfit.

Bij een feestelijke outfit (lees: Feesten 2020 in zilver) met zilverkleurige accentjes draag je… nagels met een zilverglittertje. Breng een transparante lak op je nagels aan en strooi er zilverglitter over. Zo gemakkelijk maar tegelijkertijd zo feestelijk!

Pastels behoren ook tot de hotste nagellakkleuren voor winter 2020 2021. Dit is een opvallend fenomeen want meestal dragen we pastels in de zomer (en niet in het koudste seizoen van het jaar). Maar winter 2020 2021 is een ongewone winter. Dit seizoen dragen we opvallend veel lichte modekleuren en opvallend veel pastelkleurige nagels.

Rood is ook één van de modekleuren voor winter 2020 2021. En natuurlijk komt deze modekleur in de nagellaktrends terug. Van helrood tot donkerrood. En guess what… je hoeft niet eens voor lange nagels te sparen, want rechte, korte, goed verzorgde nagels met een felrood kleurtje zijn wel zo hip!

TRENDYSTYLE