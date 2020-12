Het mogen dan drastisch andere Feestdagen worden dan we gewend zijn, dat is nog geen reden om het er maar bij te laten zitten. Laten we alle zeilen bijzetten om er intense, warme en liefdevolle Feesten van te maken. Feesten met een gouden… pardon, zilveren randje. De modetrends voor de Feesten 2020 fonkelen ons zilverachtig tegemoet. Overigens is dit opmerkelijk want gewoonlijk dragen we in de winter GOUD en in de zomer ZILVER.

Zilver dus voor de Feesten 2020. Maar zilver ook voor vandaag, morgen, overmorgen. Voeg één enkel zilverkleurig item aan je alledaagse outfit toe voor een feestelijke twist waar iedereen, jij incluis, blij van wordt. We hebben 11 stijltips voor je. Nu gelijk mee aan de slag!

Zilver volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2020 2021

Voor de avond kun je je van top tot teen in het zilver hullen.

Combineer een zilverkleurig jurkje met zilverkleurige laarzen.

Geen type voor een jurkje? Ga voor een zilverkleurig broekpak. De broek en het jasje kun je ook afzonderlijk dragen.

N.B. Het jaar 2020 is een apart jaar, ook qua Feestmode! In plaats van goud fonkelen we naast de Kerstboom in het zilver. In plaats van zwart dragen we lichte modekleuren als beige, crème, poederroze, bleekblauw. En deze twee uitzonderingen modetrends gaan we ook nog eens met elkaar combineren!

Een zilverkleurig blouse zet je winterlook direct luister bij. Je kunt 'm letterlijk met elke kleur combineren. Voor een up-to-date modelook draag je zilver met de neutrals, die lichte, natuurlijke modekleuren, die momenteel zo geliefd zijn.

Klein budget? Geef je modelook een zilveren kwinkslag met een zilverkleurig sjaaltje dat je zwierig om je nek knoopt.

dat je zwierig om je nek knoopt. Als je dan toch bezig bent, haal er dan gelijk een romantische bloem bij (zie de foto’s).

N.B. Bij zilver draag je… goud!

Deze winter doorbreken we voorgoed het taboe dat zilver en goud niet samengaan. Meer dan ooit combineren we deze metallics met elkaar! Dus draag je goudkleurige schakelketting gerust bij je zilveren jurkje.

Is een zilverkleurig jurkje alleen te koud? Draag er een zilverkleurige broek onder.

Zilverkleurige broeken zijn dit modeseizoen toppers. We gaan zelfs zilverkleurige joggingbroeken dragen. Kan het cooler?

dragen. Kan het cooler? Zilver komt in alle mogelijke gedaantes: zilver pailletten, metallic stofjes, zilverkleurige franjes maar natuurlijk ook zilverkleurige nagellak en oogschaduw.

Zoals altijd geldt: creëer speelse contrasten, maak spannende combinaties, mix stijlen met elkaar. Juist metallics als zilver en goud moet je ontdramatiseren!

