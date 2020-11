Mode winter 2020. Deze trends zijn anti-aging

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 zijn inspirerend maar vooral ook anti-aging. De klassieke twist die in de actuele trends te vinden is, maakt de mode geschikt voor jong en minder-jong. De vormen en lijnen zijn bovendien heel geschikt voor elke leeftijd. Natuurlijk is wintermode altijd flatterender dan zomermode omdat we veel huid bedekken, maar kies je mode-items met beleid. De hoofdregel is nog steeds: accentueer sterke punten en camoufleer zwakke punten voor een optimaal anti-aging effect.

Deze modetrends voor herfst winter 2020 2021 zijn anti-aging

We zetten een paar modetrends voor herfst winter 2020 2021 die bijzonder anti-aging zijn voor je op een rijtje:

(Nep)leren longuette rokken : superchic maar tegelijkertijd ook pittig dankzij het vlotte materiaal.

: superchic maar tegelijkertijd ook pittig dankzij het vlotte materiaal. ( Nep)leren broeken : zie de longuette rokken.

: zie de longuette rokken. Oversize ! Deze modetrend is waanzinnig anti-aging omdat de wijde maar niet vormloze lijnen van deze winter verhullen maar toch ook shapen. Een vuistregel is bovendien dat strakke, figure hugging kleding (enkele uitzonderingen daargelaten) alleen de jongeren flatteert.

! Deze modetrend is waanzinnig anti-aging omdat de wijde maar niet vormloze lijnen van deze winter verhullen maar toch ook shapen. Een vuistregel is bovendien dat strakke, figure hugging kleding (enkele uitzonderingen daargelaten) alleen de jongeren flatteert. Overknee laarzen. Superheftig maar als je voor een klassiek model gaat, kom je er op elke leeftijd mee weg. Voordeel: good bye knierimpels en vetrolletjes boven de laarsschacht!

Kleur! Kleur is ook voor herfst winter 2020 2021 een ultieme modetrend en guess what… kleur oogt jong en optimistisch, kleur geeft je gezicht licht en smokkelt jaren van je leeftijd af. Fashion icoon Elisa Nalin (zie de foto hierboven) heeft sinds de jaren ’80 donkere kleuren afgezworen en veroverde de modewereld met haar kleurrijke, stijlvolle outfits met ironische twist.

Rechte spijkerbroeken met hoge tailles. Deze jeans zijn geschikt voor elke leeftijd, iets wat je van skinny jeans bepaald niet kunt zeggen.

met hoge tailles. Deze jeans zijn geschikt voor elke leeftijd, iets wat je van skinny jeans bepaald niet kunt zeggen. Grote zonnebrillen. De grote (jaren ’70) zonnebrillen voor herfst winter 2020 2021 verhullen kraaienpootjes, wallen, kringen, slechte nachten en hangovers!

Ribgebreide truien met hoge maar ruime col . Deze truien beter dan een nek- en onderkinlifting. Je verstopt van alles in zo’n col!

. Deze truien beter dan een nek- en onderkinlifting. Je verstopt van alles in zo’n col! Taboes doorbroken. De afgelopen jaren zijn er in de mode heel wat taboes doorbroken. Sneakers kun je dragen tot je honderdste (of meer!). Hetzelfde geldt deze winter voor die stoere Chelsea boots met trackzolen of die kaplaarzen die we te pas en te pas gaan dragen. Geen enkel mode-item is leeftijdsgebonden (met uitzondering misschien van strakke kleding en de minirok). De hoofdregel is en blijft dat wat je kiest voor jou moet werken (sterke punten accentueren, zwakke punten camoufleren, weet je nog?).

