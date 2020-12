De mooiste (meest ontroerende) modeshow van 2020? Voor ons was dat de modeshow van Antonio Marras tijdens de Fashion Week voor winter 2020 2021 in Milaan.

De Milan Fashion Week voor winter 2020 2021 zullen we nooit vergeten. Op de één-na-laatste showdag (zondag 23 februari 2020 – die datum staat in ons geheugen gegrift) werd de Italiaanse modeweek bruusk afgebroken vanwege ‘een virus’. We hadden toen nog geen besef van wat ons te wachten stond.

Tot die bewuste zondag (23 februari) verliep de Milan Fashion Week als gewoonlijk, al waren de Chinese buyers en influencers opvallend afwezig. Eén van de meest emotionele modeshows was die van de Italiaanse modeontwerper Antonio Marras.

Backstage was het dringen maar dat kon niemand deren. Modellen, visagisten, hair stylisten, fotografen, de staf van het modehuis, iedereen krioelde door elkaar. Dat was toentertijd nog volkomen normaal.

Ondanks de bittere kou (het was per slot van rekening februari) stonden de modellen in de binnenplaats (buitenlucht) opgesteld. Van daaruit betraden ze de catwalk met publiek in de etnisch-romantische showroom met honderden vintage spiegels (een soort Wunderkammer) van Antonio Marras.

De modecollecties van Antonio Marras zijn puur emotie, net zoals de modeshow zelf. Marras maakt er altijd een geweldig schouwspel van. Een soort theater. Ook dit keer was de show omgeven met theaterspel. Bevriende acteurs luisterden de presentatie van de wintercollectie 2020 2021 op met acteersessies. En zoals altijd liepen de emoties hoog op. Marras legt zijn hart in zijn modecollecties en modeshows. Elke keer weer als we uitgenodigd zijn voor zijn show, zijn we een tikje ontroerd.

Als we nu terugkijken naar die bitterkoude dag ergens in februari 2020 waarop Marras showde, en iedereen – hutje aan mutje – zijn of haar best deed om van de modeshow een succes te maken, moeten we zelfs bijna een traantje wegpinken. Waar is de wereld van toen…?

Bekijk de video van de modeshow van Antonio Marras winter 2020 2021. En laten we vooral niet vergeten hoe de wereld pre-Covid eruitzag, en hoe het voelde om iemand met stevig en liefdevol te omarmen!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE