Modetrends 2020. Het meest bijzondere mode accessoire van 2020. Put your hands together

De modetrends voor winter 2020 2021 laten een geweldige terugkeer van sieraden zien. More is more is dé trend. Het meest bijzondere (scary?) juweel zagen we bij Valentino.

De meest geziene modetrend voor herfst winter 2020 2021 is de goudkleurige schakelketting met megagrote schakels (de ambtsketen van de burgemeester verbleekt erbij!). We kwamen dit mode accessoire letterlijk overal in de mode voor 2020 tegen. Als halsketting, als armband, als tashengel – en tot hiertoe is het nog vrij normaal – maar ook op schoenen, laarzen en kleding. Daarnaast omvatten de modeaccessoire trends: bijous met parels, seventies kettinkjes met bedels (een hype onder de influencers), hilarische earcuffs en allerlei grote en fantasierijke creaties.

Het meest bijzondere mode accessoire van 2020 is volgens ons de halsketting met twee ineengeslagen handen van Valentino. Deze korte halsketting die op een top met kobaltblauw pailletten werd geshowd, lijkt bol te staan van de symboliek. De combinatie van dit opvallende juweel met de top is bijzonder geslaagd. Je moet het gezien hebben! Dit is pure schoonheid en inspiratie.

Opvallend is verder dat ook Victoria Beckham in haar modecollectie voor winter 2020 2021 voor een modeaccessoire met twee ineengeslagen handen koos, namelijk in de vorm van een ceintuur waarbij de handen de sluiting vormden. Een soort ‘twee handen op één buik’ :-)

