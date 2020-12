Van deze bizarre modetrend voor winter 2020 2021 hebben we maar weinig gezien

Het jaar 2020 is – behalve het jaar van het Covid-virus – het jaar van de schakelkettingen. We zagen (en zien ze nog steeds) in alle mogelijke varianten terugkomen. Grote, goudkleurige schakelkettingen zijn hét modeaccessoire van 2020; geen influencer die er niet tenminste eentje heeft. Schakelkettingen komen ook terug als tashengels en op schoenen en laarzen. Maar de schakelketting als ‘brillentouwtje’ hebben we (nog?) maar weinig teruggezien.

Tijdens de Fashion Weeks in 2020 waagden slechts weinige mode peopletjes zich aan zonnebril met (plastic) schakelketting. Wie zich eraan waagde, bleef niet onopgemerkt. Het is dan ook (in alle opzichten) een eyecatcher.

Dat deze modetrend voor winter 2020 2021 niet massaal is aangeslagen, verbaast ons overigens niet. Fashion is FUN, dat zeggen wij altijd, maar de basis voor een geslaagde modelook is en blijft: draagbaar, stijlvol en elegant. Wat je draagt, hoe je het draagt, laat je fantasie gaan, maar zorg wel dat er altijd een bepaalde idee achter zit, dat je look een bepaalde harmonie uitstraalt. Opvallen is gemakkelijk maar uitblinken door stijl en elegantie… dat is dé kunst.

