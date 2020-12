De modetrends voor de Feesten 2020? Klassiek is dé trend, maar er gaat natuurlijk wel een eigentijds sausje over. Laat je inspireren!

De modetrends voor winter 2020 2021 staan in het teken van: klassiekers! Dat zal niemand verbazen. Als de wereld plotseling drastisch verandert en niets zeker meer lijkt, bieden klassiekers houvast en troost. Dit wordt ook in de mode duidelijk. Voor de Feesten 2020 vallen we terug op de meest geijkte (maar zeker niet banale) modekleuren: zwart, rood en metallics. Laten we er samen even doorheen lopen.

Modetrends Feesten 2020: superchic in zwart

Of je nu voor een LBD (Little Black Dress) of een total black outfit met een moderne (oversize) snit gaat, met zwart zit je voor de Feesten 2020 goed. Zwarte lingeriejurkjes (wellicht met stoere, hoge laarzen) zijn hot, maar heb je geen zin in koukleumen dan is een zwarte broek met laarzen, een top met franjes en een oversize blazer (om maar iets te noemen) ook supercool.

Modetrends Feesten 2020: Valentino rood

Rood is dé Kerstkleur bij uitstek. Rood is feestelijk, elegant, vrouwelijk, passioneel, een tikje uitdagend. Met een rode jurk zit je tijdens de decembermaand altijd goed.

Supercool idee van de Valentino winter 2020 2021 catwalk (wij tekenen ervoor!): combineer een mouwloze, lange rode jurk met een rood glitter coltruitje en stoere boots met trackzolen.

Feestelijk maar up-to-date. Een bleekroze tasje erbij en je hebt een wel heel verfijnde modelook!

Modetrends Feesten 2020: metallics

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Waar ga jij voor? Er is voor allebei iets te zeggen. In deze moeilijke tijden verdient ‘spreken’ (in de zin van met elkaar praten) misschien de voorkeur. Dat verklaart vast waarom ZILVER voor de Feesten 2020 de boventoon voert. Maar goud (met een rosé tintje) mag zeker ook. Rosé goud is hartverwarmend (en dat hebben we nodig). Op de foto hierboven zie je een supermooi pailletten jurkje met veren in jaren ’20 stijl (om bij weg te dromen) maar er zijn ook veel ‘gekledere’ rosé gouden outfits te vinden. Volg je eigen kledingstijl maar laat vooral ook je fantasie gaan!

TRENDYSTYLE