Op het laatste moment op zoek naar een feestkapsel om tijdens het (intieme) Kerstdiner van 2020 te schitteren (al is het in besloten kring, je wil toch goed voor de dag komen!)? Wij hebben een last minute kapsel idee voor je. Want net gewassen en mooi geföhnde haren mogen dan een supervrouwelijk accessoire zijn, niet altijd hebben we daar de tijd voor. Op dat soort momenten biedt een opsteekkapsel uitkomst. Dit opsteekkapsel doet bovendien ook nog eens een heleboel voor je uiterlijk. Opgaande lijnen maken jeugdig (en dit geval breng je je haar omhoog) en openen je blik. Een kapsel om voor te gaan!

Stylish opsteek kapsel. Zo ga je te werk

Breng je haar omhoog, zet het vast in een paardenstaart en draai de staart tot een knot. Om de knot volume te geven, kun je er een donut in verwerken (hoeft niet). Maak het kapsel af met een nepvlecht (kan ook een diadeem, een halsketting (!) of een simpel Kerstlint zijn), waarmee je het haar rond je gezicht wat strakker naar achteren brengt zodat het achterop je hoofd wat opbolt. Vind je het vervelend om al het haar uit je gezicht te dragen, dan kun je wat lokjes aan de zijkant lostrekken.

Fixeer de look met wat haarlak. Voor een extra feestelijke touch haal je er fonkelende oorbellen bij. Die komen goed uit bij een opsteekkapsel, voegen een glamour touch toe en geven je gezicht licht. Draag je iets met een laag decolleté dan kan ook een grote ketting heel mooi zijn.

Bekijk de kapselfoto’s en ga dan voor deze superchique look! Fijne Feestdagen toegewenst!

Door: Trendystyle