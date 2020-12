Net zoals in ons leven is er de afgelopen tijd ook veel in de mode veranderd. De modetrends voor winter 2020 2021 zijn opvallend casual maar tegelijkertijd ook stylish (iets dat we wellicht ook aan het thuiswerken te danken hebben). Urban-cozy zou een goede omschrijving kunnen zijn: we dragen relaxede outfits waar je net zo goed in kunt shoppen (als de winkels open zouden zijn) als chillen op de bank of zoom-meeten met collega’s of vrienden.

Volgens de actuele modetrends voor winter 2020 2021 draag je (bijvoorbeeld) onder een lange oversize mantel een mooi joggingpak of zelfs een satijnen pyjama. Lichte, natuurlijke modekleuren hebben de overhand. Laarzen zijn dé trend maar met sneakers of zelfs platte instappers (liefst met speels toefje nepbont) ben je ook helemaal cool. Het gaat erom om trendy items op een ontspannen manier met elkaar te mixen.

We zetten 12 stylish mode items voor je op een rijtje die je naar hartelust met elkaar kunt mixen en matchen:

Oversize jassen in een klassieke kleur (neutrals of donkerblauw)

in een klassieke kleur (neutrals of donkerblauw) Gewatteerde jassen (extralang en oversize)

Oversize jacks in lichte, neutrale kleuren of pastels

in lichte, neutrale kleuren of pastels Witte sneakers (inmiddels een klassieker) en All-Stars

(inmiddels een klassieker) en All-Stars Witte boots (so seventies, zo cool!)

(so seventies, zo cool!) Oversize joggingpakken in een lichte kleur

Klassiekblauwe spijkerbroeken met hoge taille

met hoge taille Witte broeken (yep, voor de winter!)

Grote, luxe ogende tassen in opvallende kleuren

in opvallende kleuren Hoodies met capuchon (bijna onmisbaar!)

Oversize broeken met wijde pijpen die tot ver over je sneakertjes vallen

Frankenstein boots (zwarte boots met dikke trackzolen)

Kortom, de succesformule van een urban-cozy look is de combi van super-chillaxing items met onverwachte ‘modegrillen’ (zie ook de spijkerbroek met daaronder zilverkleurige schoenen). Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

