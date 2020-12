Kerstdineetje, etentje bij vrienden thuis, intiem Oudejaarsborreltje? Geef je kapsel een feestelijke touch mee. We hebben drie last minute kapseltips (én up-to-date haartrends) voor je.

Kerstdineetje? Dineetje bij vrienden? Geef je kapsel een feestelijke touch mee. We moeten er met z’n allen iets van maken. Een beetje glitter of glam kan in deze tijd geen kwaad. We hebben drie last minute kapseltips voor je die ook nog eens stroken met de allernieuwste haartrends voor 2020 2021. Kijk maar of je er iets mee kunt.

3x Last minute kapseltips voor de Feesten

Bloemen, linten of kerstballen in je haar

Struin het huis af naar (nep)bloemen, kerstlinten of strikken (misschien zat er een mooie op je kerstcadeautje), leuke kerstballen of andere dingetjes die je in je haar kunt doen. Steek je haar losjes op en maak je kapsel af jouw persoonlijke, unieke haaraccessoire. Je kunt zelfs een bijou in je haar dragen. Of een fonkelend kerstlint met glittertjes meevlechten in je haar. Wees creatief!

Een uitwasbaar kleurtje

Heb je ooit in een dolle bui een spannende, uitwasbare haarkleurspray gekocht, maar ‘m nooit gebruikt? Dan is het daar nù het moment voor. Geef je haar (en het leven) een inspirerende kleur. Je kunt je haaraccessoires erop afstemmen. N.B. Geen uitwasbaar kleurtje in huis? In sommige supermarkten zijn ze tegenwoordig ook te koop.

Een rechte DIY pony (deze is het allergewaagst!)

De kapseltrends voor 2021 staan in het teken van statement pony. Het is de grootste haartrend van het nieuwe jaar. Misschien durf jij het al aan. Isoleer je voorste haarlokken, draai het haar rond en knip het met ferme hand op de gewenste lengte af. Je kunt ook een huisgenoot vragen om je te helpen. Is zo’n rechte, volle statement pony teveel van het goede, ga (begin) dan voor (met) een gordijntjespony. Hiervoor knip je alleen de voorste lokken net onder je neus af. Ook hier moet je die lokken wel weer heel netjes isoleren en ze strak ronddraaien. Je kunt je haar het beste droog knippen zodat je je niet in de lengte vergist. Op internet vind je hier veel tutorials over.

