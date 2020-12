De kapseltrends voor winter 2020 2021 zijn supernatuurlijk. Kapseltjes op één lengte, natuurlijke haarkleuren, hier en daar een statement pony maar daarmee hebben we het wel gehad. Gelukkig zijn uitspattingen geoorloofd!

Neem nu het ‘kapsel’ dat we backstage bij de fashion show van Moschino voor winter 2020 2021 zagen. Marie-Antoinette ten voeten uit. Maar die haarkleuren! Van roze tot paars tot babyblauw. Wat zou Marie-Antoinette ervan denken? Wat ze er ook van vindt, dit soort haarkleuren gaan we in 2021 opnieuw volop zien.

Terwijl je onze kapselfoto bekijkt, denk je vast: zo zou ik dus nooit over straat gaan. Gelijk heb je! Maar de Franse zangeres Petite Meller (‘Baby Love’) denkt er totaal anders over. Zij presenteerde zich in eind september 2020 tijdens de Fashion Week in Milaan met een… Marie-Antoinette pruik!

Heel wat origineler en creatiever is de hair look die hair stylist James Pecis voor de modeshow van de Italiaanse designer Antonio Marras ontwierp. We zagen daar handgemaakte pruikjes die als mutsjes werden gedragen. Aan de bovenkant kwam het haar van de modellen er als een vlecht bovenuit. Het resultaat was supersupercute! Bekijk het video interview met topkapper James Pecis.

Oké, deze hair looks zijn allemaal vrij bizar, maar misschien doe je er inspiratie van op. Kijk maar eens goed. We love it!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE