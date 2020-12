De nagellaktrends en nail art voor de Feesten 2020 zijn superchic, stijlvol en vrij eenvoudig. Vooral dat laatste komt goed uit nu we onze manicure noodgedwongen wéér zelf moeten doen. We hebben acht supercoole nail looks voor je. Om inspiratie van op te doen voor jouw manicure voor Oudejaarsavond of voor een intiem dineetje bij kaarslicht. Want ook al kunnen we op dit moment alleen maar dromen van party’s en borrels, we willen wél stralend het nieuwe jaar ingaan! De foto’s van de nail looks geven je bovendien een goed beeld van nagellak en nail art trends voor winter 2020 2021.

De hotste nagellakkleuren voor winter 2020 2021

De hotste nagellakkleuren voor winter 2020 2021 zijn:

nudes/neutrals waaronder huidskleuren, beige, karamel maar ook bruin; rood (!) in alle mogelijke nuances (tot bijna roodzwart); glitter; metallics: zilver en goud, ook in combinatie met elkaar.

Nail art (red French!)

Qua nail art domineert ook voor de Feesten 2020 de French manicure. Een grote favoriet is de French manicure met een rood randje (red French) tegen een doorzichtige of nude achtergrond. Verder is het supercool om één of meerdere nagels te versieren met zoiets als een pareltje, een klein vlindertje, een veertje, een kerststerretje… wat er maar in je opkomt. Nude nagels zijn ook heel mooi met een enkel kleuraccent, bijvoorbeeld een simpele ‘rode veeg’ (zie de coverfoto). Als laatste signaleren we de ‘red velvet nails‘ (nagellak plus viltpoeder) die tegenwoordig weer helemaal trendy zijn. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

#1 Glitternagels (die matchen met je tas)

#2 French manicure met karamelkleurig randje

Deze French manicure is nog net even wat stijlvoller dan de Red French.

#3 Nagels met een gouden randje :-)

#4 Rode nagels plus rode nagellak (onovertroffen combi)

#5 French met superdun gouden randje

#6 Bruine nagellak (yep!)

#7 Nagels met pareltjes (supercute)

#8 Fluwelen nagels

