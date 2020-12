Zin in super-, maar dan ook supercoole Kerstnagels 2020? Ga voor velvet nails. Fluwelen nagels. Deze nageltrend voor winter 2020 2021 is te gek!

Fluwelen nagels zijn niet nieuw, maar ze zijn op dit moment helemaal ‘in trend’. Steeds vaker duiken velvet nails op in de nageltrends voor winter 2020 2021. Deze manicure is zelf thuis gemakkelijk te doen. Het is een perfecte klus voor sombere decemberdagen waarop je met je ziel onder je arm rondloopt. De enige benodigdheden zijn: een nagellak, een potje viltpoeder in (ongeveer dezelfde kleur als de nagellak), een (poeder)kwast en eventueel (de platte kant van) een pincet of een platte nagelriem-terugduwer.

Viltpoeder is tegenwoordig in alle mogelijke kleuren (online) te koop. Als leidraad bij je keuze kun je de modekleuren voor winter 2020 2021 aanhouden. Houd ook de nageltrends voor dit seizoen in gedachten. Topkleuren zijn: klassiek rood (voor supercoole Kerstnagels 2020!) maar denk ook eens aan huidskleuren, camel en bruin! Deze kleurtjes zijn misschien niet heel gemakkelijk verkrijgbaar maar kun je ze vinden, dan steel je de show. Stel je voor: fluweelachtige, nagels in een superchique camelkleur. Hilarisch!

Fluwelen nagels 2020. Zo ga je te werk

De nagellak vormt je basis. Je kunt het beste nagel voor nagel werken.

Leg een wit blaadje op een tafel. Dat is je werkblad.

Lak een nagel en strooi er onmiddellijk een flinke hoeveelheid poeder over (zolang de nagellak nog nat is). Overtollige poeder valt op het blaadje en kun je opnieuw gebruiken.

Druk de poeder voorzichtig aan met een platte cuticle pusher of de platte zijkant van een pincet zodat de poeder in de nagellak verankert.

Laat de nagel even drogen en borstel dan met een kwastje de overtollige poeder eraf.

Herhaal bovenstaande handelingen voor al je nagels.

Vanzelfsprekend breng je geen topcoat aan. Fluwelen nagels zijn waterbestand maar natuurlijk wel wat kwetsbaarder dan een gewoon lakje. Dat neemt niet weg dat het superleuk is om met deze nageltrend te experimenteren. Proberen!

TRENDYSTYLE