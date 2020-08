Senior Global Artist Connie Man van MAC Cosmetics update ons over de allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2020 2021. In een eerder interview vertelde ze ons over de make-up trend ‘Shaded‘. Vandaag vertelt ze ons meer over ‘Glossy‘, een geraffineerde make-up trend die gepaard gaat met een opmaak techniek die wel ‘reverse shading‘ wordt genoemd. Deze make-up trend is supermooi als je jong bent en waanzinnig flatterend als je wat ouder bent en je gezicht wel wat extra volume kan gebruiken. Met een beetje fantasie zou je zelfs kunnen zeggen dat deze trend een ‘plumping anti-aging effect‘ heeft. Connie Man legt het ons allemaal haarfijn uit:

‘De make-up trend die wij bij MAC Cosmetics ‘Glossy’ noemen en die wij op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 tegenkwamen, heeft alles te maken met highlighten. Dat kan je doen met poeder, maar ook met een crème; het kan glossy zijn of er waterig uitzien. Het draait in deze make-up trend voor herfst winter 2020 2021 eigenlijk allemaal om de kunst van het oplichten.’

‘Om te begrijpen hoe de ‘Glossy’ make-up trend werkt, moet je weten dat alles wat je in je gezicht donkerder maakt, schaduw aanbrengt. Alles wat je donkerder maakt, duw je dus optisch meer naar achteren. Alles wat je oplicht daarentegen, komt optisch meer naar voren. Iedereen kent inmiddels wel de ‘shading’-trend, waarbij we met schaduw diepte in ons gezicht aanbrengen. Vaak wordt gedacht dat schaduw de enige manier is om diepte te creëren, maar dat is niet zo. Je kunt het namelijk ook omkeren. We noemen dat ‘reverse shading’. Met deze techniek creëer je diepte in je gezicht door bepaalde delen in je gezicht op te lichten.‘

‘Hoewel het creëren van diepte door middel van highlights veel subtieler is dan het maken van schaduw met donkere kleuren, is het wel heel mooi, zeker in daglicht, en vooral ook als je wat ouder bent. In de loop van de tijd verliezen we vaak wat volume in het gezicht. Als je dan met wat meer schaduw werkt, kunnen je gelaatstrekken te scherp en streng worden, en kun je een wat al te serieuze make-up krijgen.’

‘Maar als je het omgekeerd doet, en dus diepte met licht gaat creëren door reverse te highlighten, dan krijg je een heel open, frisse look. Die schaduw en donkere kleuren heb je eigenlijk helemaal niet nodig, omdat je gelaatstrekken met de tijd wat scherper zijn geworden. Die schaduw is dus van nature al wat sterker in je gezicht aanwezig. Met reverse shading, dus door het spelen met licht en gloss daarentegen, geef je je gezicht waar nodig meer volume en maak je de lijnen zachter. De Gloss make-up voor herfst winter 2020 2021 is daardoor bijzonder anti-aging, maar vooral ook héél mooi, voor iedereen.’

Met dank aan Connie Man, Senior Global Artist MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE