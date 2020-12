Wat draag je ’s winters onder je rokken en jurken? Als het aan de influencers, VIP’s en modeontwerpers ligt, is het antwoord: blote benen! Superhip, cool, of course… maar niet echt praktisch als je geen limousine tot je beschikking hebt. Gelukkig bieden de modetrends voor winter 2020 2021 ook (net zo hippe) alternatieven. We hoeven niet per se met de benen bloot :-)

Beenmode winter 2020 2021. Dit draag je onder rokken en jurken

1. Pantykousen met een glittertje. Zilverkleurig of met een zweempje rood, een zweempje blauw. Superhip!

2. Glittersokken. Dik, gebreid, en met glitter, tot halverwege de kuit. Je draagt ze zelfs in hooggehakte (fluwelen) sandalen met (stoere) blokhak.

3. Netkousen! Lichte netkousen onder (bijvoorbeeld) een lichtleren rok is superchic. Maar je mag ook voor zwarte netkniekousen gaan (zoals bij Dior). Warm is anders… maar wie mooi wil zijn…

4. Cuissardes (lieslaarzen). Dit is het betere werk. Ben je een koukleum en wil je toch die korte rok of jurk aan, ga dan voor lieslaarzen. Het klinkt ordinair maar het kan ook heel geraffineerd zijn. Voor een chique look ga je voor: matleer (of mat nepleer), een niet al te hoge hak en een niet al te puntige neus. N.B. Ladies, voor dit soort laarzen hoef je echt geen twintig meer te zijn!

5. Latex leggings. Dit mode-idee komt van Saint Laurent die nagenoeg alle creaties voor winter 2020 2021 met latex leggings (met hoge taille) de catwalk op stuurde. Hoewel latex leggings ongetwijfeld warmer zijn dan pantykousen, zijn ze ook veel gewaagder. Je moet van heel goede huize komen, om hiermee weg te komen. Kies je ervoor, ga dan voor een uiterst klassieke look!

TRENDYSTYLE